Arbeiten an Landesstraße L 6201 zwischen Kematen und Kröllendorf abgeschlossen

Insgesamt 70.000 Euro für Fahrbahnerneuerung und mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 6201 wurde auf einer Länge von rund 360 Metern erneuert. Landesrat Ludwig Schleritzko hat hier kürzlich die offizielle Baufertigstellung vorgenommen und dabei betont: „Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel dabei ist der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher von A nach B kommen.“ Nach dem Abfräsen der bestehenden Deckschichte auf einer Gesamtfläche von rund 2.500 Quadratmetern wurde mit dem Aufbringen einer neuen Verschleißschichte in der Stärke von 3,5 Zentimetern die Fahrbahn wiederhergestellt und abschließend wurden die Bankette den neuen Gegebenheiten angepasst. Die Bauarbeiten haben am 31. August begonnen und konnten kürzlich abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von etwa 70.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Auf Grund des schadhaften Belages auf der Ybbsbrücke und an den Anschlussbereichen entsprach die Landesstraße L 6201 zwischen den Kreisverkehren B 121/L 6201 in Kematen und L 6201/L 6202 in Kröllendorf nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen, weshalb der NÖ Straßendienst eine Erneuerung der Fahrbahn von Kilometer 1,28 bis Kilometer 1,64 beschlossen hat.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

