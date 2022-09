„Silbernes Komturkreuz“ des Landes Niederösterreich für Kunstsammler Hubert Looser

LH Mikl-Leitner: „Eine der umfassendsten Privatsammlungen Europas aufgebaut“

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Landesgalerie in Krems überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern, Dienstag, das „Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ an den Schweizer Kunstsammler Hubert Looser. Der Überreichung wohnten u. a. auch der künstlerische Direktor der Kunsthalle Krems, Florian Steininger, sowie Geschäftsführerin Julia Flunger-Schulz bei.

Man habe die Landesgalerie Niederösterreich ganz bewusst als Ort dieser Ehrenzeichen-Verleihung gewählt, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Laudatio: „Die Stadt Krems ist in den letzten Jahren zu einer Wissenschafts- und Kulturstadt geworden, die 2019 eröffnete Landesgalerie ist dabei ein tolles Schaufenster für die Landessammlungen.“,

Aufgewachsen in einer Schweizer Unternehmerfamilie habe Hubert Looser nicht nur „eine beeindruckende Karriere im wirtschaftlichen Bereich“ gemacht, sondern auch „über fünf Jahrzehnte und mehrere Kontinente“ eine beeindruckende Kunstsammlung aufgebaut. Mikl-Leitner: „Erfolg in der Wirtschaft, Leidenschaft für die Kunst und humanitäres Engagement: Das ist die Basis dafür, dass es möglich war, eine der umfassendsten Privatsammlungen Europas aufzubauen.“

„Meine Sammlung gehört nicht mir, sie gehört der Öffentlichkeit“, betonte der Geehrte, und bedankte sich für die ihm verliehene Auszeichnung. „Hier wird sehr professionell gearbeitet“, meinte er über die Zusammenarbeit, er habe in Österreich viele Freunde gefunden.

Hubert Looser wurde 1938 geboren und ist ein ehemaliger Schweizer Geschäftsmann, Philantroph und Kunstsammler. Er war Präsident der Walter Rentsch Holding AG und der ELCO Looser Holding AG. Heute ist er Vorstand der Fondation Hubert Looser, die weltweit rund 40 Hilfsprojekte unterstützt. Den Grundstein seiner Kunstsammlung legte er bereits in den 50er-Jahren, heute gilt er als herausragender Privatsammler. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei den Werken des Surrealismus, abstrakten Expressionismus und Minimalismus. Die museumstauglichen Werke der Sammlung wurden 2008 in die Fondation Hubert Looser eingebracht, welche dieses Kulturgut der Öffentlichkeit als Dauerleihgabe im Kunsthaus Zürich zugänglich macht.

Mit Niederösterreich verbindet Looser u. a. die Ausstellung „Picasso – Gorky – Warhol. Skulpturen und Arbeiten auf Papier. Sammlung Hubert Looser“, die von Juli bis November 2018 in der Kunsthalle Krems stattfand. Den Landesammlungen Niederösterreich schenkte Looser drei Zeichnungen des bedeutenden österreichischen Künstlers Walter Pichler.

