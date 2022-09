Ein Systemwandel braucht wirksame Instrumente

Terminaviso | 360°//GOOD ECONOMY FORUM | 24.-25. Oktober 2022

Der Wald ist die älteste und bewährteste Lebensgemeinschaft dieser Erde. Dort gilt der Grundsatz, dass nur derjenige überlebt, der sich auch für das Wohl der anderen einbringt. Erwin Thoma, Holzbaupionier

Wien (OTS) - Für eine zukunftssichere Versorgung aller brauchen wir Unternehmen und Gemeinden, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und diese Chance aktiv nutzen. Nachhaltigkeitsberichte allein greifen zu kurz. Ein wirksamer Wandel braucht innovative Werkzeuge.

Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) hat über 10 Jahre Werkzeuge entwickelt, die Unternehmen und Gemeinden auf zukünftige und mittlerweile hochaktuelle Herausforderungen vorbereiten. Wirkungsvolle Methoden und Formate der strategischen Unternehmensentwicklung für eine wirtschaftlich ganzheitliche und erfolgreiche Zukunft erwartet Unternehmen und Gemeinden am 24. und 25. Oktober beim 360°-Forum in Salzburg. Aktuelles zur EU-weiten CSRD-Richtlinie, neue Beteiligungs-Modelle und Unternehmensformen wie die Purpose-Economy sowie Hintergründe zur Kreislaufwirtschaft stehen am Programm. Vorzeigeunternehmen und Gemeinden präsentieren, wie Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis gelebt wird und welche positiven Auswirkungen damit erzielt werden. Den Auftakt übernimmt Erwin Thoma, der das Ökosystem Wald mit den Werten der Gemeinwohl-Ökonomie verbindet:

Mit der Gemeinwohl-Bilanz bereit für aktuelle Herausforderungen

Die aktuelle EU-Richtlinie zur CSRD fordert zukünftig von mehr Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte. Doch die reine Berichterstattung hat keinerlei Konsequenzen oder Auswirkungen. Nicht so bei der Gemeinwohl-Bilanz. Sie dient als Nachhaltigkeitsbericht (sie entspricht der neuen EU-CSRD-Richtlinie) UND entwickelt das Unternehmen kontinuierlich weiter. Mit dem Prozess der Gemeinwohl-Bilanzierung kann eine Organisation 360° auf das eigene Tun blicken. Damit erhält sie eine wichtige Basis für strategische Entscheidungen. Das Ergebnis sind eine Stärkung der Resilienz, der Attraktivität als Arbeitgebende sowie der Beziehungsqualität zu allen Berührungsgruppen – in Summe wichtige und entscheidende Erfolgsfaktoren der zukünftigen Wirtschafts- und Arbeitswelt.

Infos zu Programm, Vortragenden und Bildmaterial: https://austria.ecogood.org/presse-360-forum/

360°//GOOD ECONOMY FORUM - Auftakt Tag 1/2

Keynote mit Erwin Thoma (Keynote), Renate Hagmann, Christian Felber, Walter Kern, Sepp Eisenriegler, Isabella Klien u.v.m. Tagungsleitung Sabine Lehner. TICKET für 2 Tage: € 460,- alternativ 1-TAGES-TICKET: € 360,-



Datum: 24.10.2022, 10:00 - 22:00 Uhr

Ort: Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil, mit Übernachtungsmöglichkeit

Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg, Österreich

Url: https://360-forum.ecogood.org

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinwohl-Ökonomie Österreich

Silvia Painer, 0664 4201310

press-austria @ ecogood.org

https://austria.ecogood.org/presse-360-forum