komoot Webinar: Alles, was du wissen musst

Potsdam (OTS) - Wie begeistert man die Outdoor-Community für sein Angebot? In welchen Sprachen und in welchen Märkten ist komoot bereits etabliert? Am 28. September von 11 bis 12 Uhr findet das kostenlose Webinar statt. Unter dem Titel „Das ist komoot“ wird die Plattform, das Team, neue Funktionen und Partner-Möglichkeiten vorgestellt. Ideal für Tourismusdestinationen die gerade ihren Marketingplan für 2023 schnüren, denn im Webinar erhält man einen Frühbucherrabatt, in dem man 10 % mehr Reichweite in der Outdoor-Zielgruppe erhält. Anmeldung hier oder unter: https://www.ots.at/redirect/docs3

Datum: 28.09.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Online, Deutschland

Url: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_UmUNa51ysFEEHDDMSzW4Gk-VUwTJu9It6ub3B0Bx2ptqFg/viewform

Jördis Hille, Kommunikationsmanagerin komoot, joerdis @ komoot.de