AUTOCRYPT unterzeichnet Absichtserklärung zur Mitgliedschaft im ITF Corporate Partnership Board auf der zweiten ITF CPB Woche.

Paris (ots/PRNewswire) - AUTOCRYPT, ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits- und intelligenten Mobilitätslösungen für die Automobilindustrie, hat im Rahmen der zweiten ITF-CPB-Woche am OECD-Hauptsitz in Paris, Frankreich, die Erneuerung seiner Mitgliedschaft im Corporate Partnership Board (CPB) des International Transport Forum (ITF) bekannt gegeben.

Das CPB rückt Unternehmen ins Rampenlicht, die sich für die künftige Verkehrspolitik engagieren, indem sie ihre Perspektiven und ihr Fachwissen einbringen. Zu den Mitgliedern gehören mehr als 30 Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Transport und Mobilität, darunter Bosch, Siemens, NXP und Toyota. Als langjähriges Mitglied des CPB ist AUTOCRYPT aktiv an der Gestaltung von Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit beteiligt.

Die CPB-Woche, ein jährliches Treffen, das vom Generalsekretär der ITF ausgerichtet wird, versammelt die CPB-Mitglieder, um eine engere Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung politischer Maßnahmen für einen nachhaltigen und integrativen Verkehr zu ermöglichen.

Nach der Teilnahme an der ersten ITF-CPB-Woche im Jahr 2021 nahm der Vorsitzende von AUTOCRYPT, Seokwoo Lee, an den diesjährigen Diskussionen teil und teilte die neuesten Entwicklungen und Pläne des Unternehmens mit, wie der Verkehr durch gesicherte Verbindungen inklusiv und nachhaltig gestaltet werden kann, und tauschte Ideen zu möglichen politischen Maßnahmen aus. Im Rahmen des Treffens veranstaltete das ITF auch eine Zeremonie, mit der die Absichtserklärung zur Erneuerung der CPB-Mitgliedschaft von AUTOCRYPT gefeiert wurde, und verlängerte die Zusammenarbeit um drei weitere Jahre.

„Die Mitgliedschaft im CPB ermöglicht es uns, unsere Vorstellungen zu teilen und unser Fachwissen im Bereich der kooperativen intelligenten Verkehrssysteme (C-ITS) in die Politik einzubringen, um die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie für ein intelligentes, automatisiertes und sicheres Verkehrsumfeld zu verbessern", betonte Seokwoo Lee. „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit den ITF- und CPB-Mitgliedern fortzusetzen, um den Verkehr für Mensch und Umwelt zu verbessern."

Als Pionier in der Absicherung von Fahrzeugverbindungen für die V2X-Umgebung nimmt AUTOCRYPT auch am kommenden ITS World Congress in Los Angeles vom 18. bis 22. September teil, wo das Unternehmen sein neues IMS-Dashboard vorstellen wird, ein integriertes V2X-PKI-Managementsystem, mit dem Benutzer alle regionalen SCMS auf einem zentralen Dashboard verwalten können.

Um mehr über die sicheren Mobilitätslösungen von AUTOCRYPT zu erfahren, wenden Sie sich bitte an global @ autocrypt.io.

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobiltechnologie und intelligente Mobilität. Das Unternehmen ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für Kooperative Intelligente Transportsysteme (C-ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1895945/AUTOCRYPT_x_ITF_MOU.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Richard Li,

richard @ autocrypt.io,

82-2-2125-4053