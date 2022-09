Expansion in die USA: Berger Logistik übernimmt Speditionsunternehmen Super T Transport in Idaho

Wörgl, 13. September 2022 (OTS) - Berger goes USA: Die Berger Logistik GmbH treibt die internationale Expansion weiter voran und übernimmt das US-amerikanische Speditionsunternehmen Super T Transport Inc. mit Firmensitz in Idaho Falls, Idaho. Super T Transport ist spezialisiert auf temperaturgeführte Transporte und verfügt über eine hochqualitative Flotte, die zu den am schnellsten wachsenden im Westen der Vereinigten Staaten zählt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Markteintritt in die USA weitet Berger Logistik nicht nur seine globale Marktpräsenz aus, sondern bietet ein kundenorientiertes, qualitäts- und performancegetriebenes Dienstleistungsangebot mit Schwerpunkt auf die westlichen Staaten der USA an, einer außerordentlich attraktiven Wachstumsregion mit großem Marktpotenzial. Die Firmenzentrale in Idaho Falls, Idaho und die Niederlassungen in Hyrum, Utah und Phoenix, Arizona mit den Mitarbeitenden werden von Berger Logistik und dem bestehenden Managementteam fortgeführt.

„Die Expansion in die USA ist ein echter Meilenstein in unserer über 60-jährigen Firmengeschichte“, so Erhard Stadler, Geschäftsführer Berger Logistik GmbH. „Mit der Übernahme von Super T Transport setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs konsequent weiter fort. Super T Transport verfügt als starkes, regionales Transportunternehmen nicht nur über eine eigene Flotte und Fahrer für ein breites Kundenportfolio, sondern bringt auch umfassende Kenntnis der lokalen Märkte, ein hervorragendes Netzwerk und langjährige Erfahrung im Bereich der Straßenfrachtdienste mit. Idaho Falls, Hyrum und Phoenix sind vielversprechende Standorte, um von dort aus die Marktposition von Berger Logistik in den USA auf- und auszubauen.“

Über Berger Logistik

Die Berger Logistik GmbH gehört zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen in Österreich und ist Teil der internationalen Berger Gruppe mit Sitz in Wörgl (Tirol), die seit über 60 Jahren für Innovation und Qualität im Logistik- und Fahrzeugtechnikumfeld steht. An vier Standorten in Zentraleuropa mit über 300 Mitarbeitenden unterstützt das Traditionsunternehmen Industrie und Handel mit maßgeschneiderten Logistikdienstleistungen im globalen Warenaustausch: im Landverkehr, in der weltweiten Luft- und Seefracht und in der Eventlogistik. Integrierte Dienstleistungen zwischen allen Verkehrsträgern ermöglichen ein breites Spektrum an Mehrwertdiensten. Als Spezialist für europäische Landverkehre auf Straße und Schiene verbindet Berger Logistik alle wichtigen Wirtschaftsregionen über ein dichtes Netz. Mit einem eigenen Fuhrpark aus BERGERecotrail® Aufliegern verfügt Berger Logistik nicht nur über eine der größten nutzlastoptimierten Flotten in Europa, sondern ist als Marktführer in diesem Segment auch Pionier für nachhaltige Logistik und innovative Supply-Chain-Lösungen. Weitere Informationen unter www.berger-logistik.com

