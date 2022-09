SPÖ-Lindner: EuroPride-Absage durch Serbien ist Angriff auf Menschenrechte und Vielfalt in ganz Europa!

SPÖ-Abgeordneter kündigt parlamentarische Initiative an und fordert Einbestellung des serbischen Botschafters

Wien (OTS/SK) - Nachdem das serbische Innenministerium heute seine Androhung wahrgemacht und die für Samstag geplante EuroPride in der Hauptstadt Belgrad verboten hat, fordert SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner parlamentarische Reaktionen auch in Österreich an: „Seit Wochen demonstrieren religiöse Extremisten gegen die erste EuroPride im Balkan – heute hat die staatliche Verwaltung in Serbien aufgegeben und unter fadenscheinigen Vorwänden die Parade am Samstag verboten. Für einen EU-Beitrittskandidaten ist dieser Angriff auf Menschenrechte und Vielfalt absolut inakzeptabel und verlangt auch eine entschiedene Reaktion der Republik Österreich!“ Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist, kündigt für die kommenden Tage daher auch parlamentarische Initiativen an, um die Bundesregierung zu massivem bilateralem und europäischem Druck auf die serbische Regierung aufzufordern: „Dieses Vorgehen der serbischen Regierung darf nicht unkommentiert bleiben! Ich erwarte vom österreichischen Außenminister die umgehende Einbestellung des serbischen Botschafters!“ ****

Die SoHo Österreich ist gemeinsam mit vielen anderen sozialdemokratischen Organisationen aus ganz Europa auch mit Aktivist*innen in Belgrad vertreten und steht Seite an Seite mit der serbischen LGBTIQ-Community. Lindner stellt klar: „Wir werden auch in Österreich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um der serbischen Regierung klarzumachen, dass dieses menschenrechtsfeindliche Vorgehen in Europa nicht akzeptiert werden kann!“ (Schluss) bj

