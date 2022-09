IV zu NR-Abg. Hammer: Energieeffizienz steckt in der DNA der Industrie

Industriebetriebe sichern Arbeitsplätze und sparen in aktueller Krise Energie ein wo es geht

Wien (OTS) - NR-Abgeordneter Hammer kann sicher sein, dass angesichts der aktuellen Energiepreissituation keine Kilowattstunde Energie in den Industriebetrieben unnötig eingesetzt wird, alles andere wäre ökologisch wie ökonomisch unverantwortlich. Der effiziente Umgang mit Ressourcen ist seit jeher in der DNA der heimischen Industriebetriebe. Für die Industriellenvereinigung steht es außer Streit, dass es selbstverständlich ein gut durchdachtes Energieeffizienzgesetz in Österreich – allein schon aufgrund der bestehenden EU-Richtlinie – benötigt. Was die Unternehmen jetzt jedoch dringender benötigen ist eine nachhaltige Abfederung der Preissituation, um Arbeitsplätze und Produktion am Standort zu sichern und kein ideologiegetriebenes Bürokratiemonster, das in einer „Husch-Pfusch-Aktion“ umgesetzt wird.

