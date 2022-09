Schober (SPÖ): Internationale Friedenseinsätze sind massiv gefährdet

Zu wenige Soldaten für Auslandsmission auf dem Balkan

Wien (OTS/SPW-K) - „Aufgrund der Fehlentscheidungen des damaligen Verteidigungsministers Günther Platter (ÖVP), die Milizübungen auszusetzen und die darauf folgende Entscheidung, die Dauer der Wehrpflicht zu verkürzen, bekommen wir nun die Rechnung präsentiert. Die ÖVP hat eine Kernkompetenz der Republik Österreich – nämlich die internationalen Friedenseinsätze - massiv gefährdet“, so SPÖ-Gemeinderat und Sicherheitssprecher Marcus Schober, der weiters meint: „Wien als UNO-Sitz hat einen wichtigen Friedensauftrag. Ohne ausreichende Ressourcen sowie rasches Handeln beim Bundesheer gefährden wir die Reputation unseres Landes.“

Vor allem bei Einsätzen auf dem Balkan, also unserer unmittelbaren Nachbarschaft, gehe es um eine enorm bedeutsame Unterstützung. „Bundesministerin Tanner ist jetzt gefordert, ihre monatelangen Ansagen von neuem Budget und Reformen rasch umzusetzen. Die Tatsache, dass sich in Wien - neben New York, Genf und Nairobi – einer der vier UNO-Amtssitze befindet, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es bedarf vielmehr unseres Engagements in Friedensmissionen“, schließt Schober.





