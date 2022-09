AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 19. September

Kampf gegen die Inflation

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 19. September 2022, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Kampf gegen die Inflation".

Steigende Energie- und Lebensmittelpreise - die Inflation auf Rekordhöhe. In Österreich und Europa geraten derzeit viele Menschen finanziell unter Druck. Die Bundesregierung antwortet mit Entlastungszahlungen, die Europäische Zentralbank mit Zinserhöhungen. Expertinnen und Experten zufolge ist ein Ende der Teuerung nicht in Sicht. Im Gegenteil: sie rechnen mit einem weiteren Anstieg der Preise.

Wie können wir diesen Entwicklungen entgegenwirken?

Die Sendung wird ab 21 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: "Kampf gegen die Inflation"

Es diskutieren: Peter Weidinger (ÖVP), Josef Muchitsch (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ), Markus Koza (Grüne), Karin Doppelbauer (NEOS)

Expert:innen: Josef Baumgartner (WIFO) und Michael Ertl (Arbeiterkammer)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

