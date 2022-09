Geschichten der Nachhaltigkeit am Kitzsteinhorn

Das digitale Magazin der Gletscherbahnen Kaprun AG

Zell am See-Kaprun (OTS) - „Tue Gutes und erzähle davon“ – nach diesem Motto geben die Gletscherbahnen Kaprun AG in ihrem neuen Online-Magazin „Geschichten der Nachhaltigkeit“ Einblick in ihr verantwortungsvolles Planen, Handeln und Wirtschaften in Einklang mit der Natur.

Einer der Grundsteine des Erfolges der Gletscherbahnen Kaprun AG ist der einzigartige Naturraum rund um das Kitzsteinhorn und den Familienberg Maiskogel. Ein Naturraum, der seit vielen Jahren mit großer Verantwortung und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit für Gäste erlebbar gemacht wird. Mit aktuellen Geschichten werden Leser:innen mitgenommen zu einem Blick hinter die Kulissen. Das Unternehmen gibt Einblick in die Entstehung der Schneedepots, über den nachhaltigen Kreislauf und Energieerzeugung des Wasserkraftwerks Grubbach, regionale Partner der Gastronomie oder die Energiegewinnung in Eigenregie aus Wasser- und Sonnenkraft.

Vorstandsdirektor Norbert Karlsböck: „ Nachhaltigkeit ist ein bedeutendes Wort, das mittlerweile viele gern für sich beanspruchen. Bei den Gletscherbahnen Kaprun sind wir uns der ökologischen Verantwortung schon sehr lange bewusst. Bereits vor 20 Jahren haben wir als energie- und umweltzertifiziertes Unternehmen unseren nachhaltigen Weg angetreten. Ein Weg, der nicht immer einfach oder ohne Hindernisse ist, doch der einzig richtige ist, zumal wir mit unserem Angebot direkt an den Nationalpark Hohe Tauern angrenzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Ziel der größtmöglichen Nachhaltigkeit vor Augen und jeder Unternehmensbereich geht stetig Schritt für Schritt diesen Weg mit Respekt vor dem großartigen Naturraum, in dem wir leben dürfen. In den Geschichten der Nachhaltigkeit geben wir in redaktionellen Beiträgen Einblick in unser verantwortungsvolles Handeln, zu dem uns schon allein der Mythos Kitzsteinhorn verpflichtet. “

