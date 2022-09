Bundesratspräsidentin Schumann traf französische Senatsdelegation zu Gespräch

Senator:innen der parlamentarischen französisch-österreichischen Freundschaftsgruppe auf Besuch in Österreich

Wien (PK) - Bundesratspräsidentin Korinna Schumann hat heute eine Delegation des französischen Senats in ihren Amtsräumen empfangen. Die Senator:innen der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Frankreich-Österreich, angeführt von François Bonhomme, befinden sich aktuell auf Besuch in Wien und Salzburg.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der Austausch über die Aufgaben, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen dem französischen Senat und dem österreichischen Bundesrat. "Wir müssen die Menschen immer wieder für die Demokratie begeistern und überzeugen. Auch das ist die Aufgabe des Bundesrates", betonte Schumann. Dabei sei es wichtig, mit der Demokratiebildung besonders früh in der Schule zu beginnen. "Das österreichische Parlament will vor allem mit der Öffnung für junge Menschen seinen Beitrag dazu leisten". Schumann hob in diesem Zusammenhang die Angebote der Demokratiewerkstatt hervor.

Zudem interessierte sich die französische Delegation für das duale Lehrlingsausbildungssystem in Österreich. Es gehe darum, die Lehre in ganz Europa noch mehr zu bewerben, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, so die Bundesratspräsidentin. Für Schumann ist hier seitens der EU mehr Engagement nötig. Was den Bereich Migration und Asyl betrifft, seien neben Maßnahmen gegen Sozialdumping vor allem die Integration am Arbeitsmarkt und Bildungsangebote von zentraler Bedeutung, um gesellschaftlichen Spannungen entgegenzuwirken. Die Gesprächspartner waren sich zudem darüber einig, dass es im Asylwesen schnellere Verfahren benötige.

Im Vorfeld des Gedankenaustausches mit der Bundesratspräsidentin hatte die französische Senatsdelegation Gespräche mit ihren österreichischen Kolleg:innen von Bundes- und Nationalrat geführt. (Schluss) med

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl