Wallace Dalrymple wird zum ersten Chief Security Officer bei ETS ernannt

Princeton, N.J. (ots/PRNewswire) - Heute gab der Präsident und CEO von ETS, Amit Sevak, bekannt, dass Wallace Dalrymple die neu geschaffene Position des Chief Security Officer übernehmen wird. Dalrymple wird für den Sicherheitsrahmen und die Sicherstellung einer starken und kohärenten Strategie und Führung der Organisation in den Bereichen Informationssicherheit, Risikomanagement im Unternehmen und dem Office of Test Integrity verantwortlich sein.

„Sicherheit ist das A und O, wenn es darum geht, unseren globalen Einfluss zu vergrößern und gleichzeitig neue und bestehende Kunden mit innovativen Technologien zu bedienen", so Sevak. „Ich bin zuversichtlich, dass Wally einen Schutz gewährleisten wird, der unsere Integrität in der gesamten Bildungs- und Prüfungslandschaft, die für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung ist, bewahrt und stärkt."

Dalrymple wird als Leiter der Sicherheitsabteilung dazu beitragen, die Rolle von ETS als Branchenführer im Bereich der Prüfungssicherheit zu stärken, eine der wichtigsten Säulen des durchgängigen Prüfprozesses der Organisation, der die Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse aller Prüfungen gewährleistet. Um den Schutz in der gesamten ETS zu verbessern, sagte Sevak, dass die Einstellung von Wallace in der neuen Rolle des Chief Security Officer das Engagement der ETS unterstreicht, erstklassige Sicherheit zu gewährleisten und die Fähigkeiten in diesem Bereich zu erweitern.

„Ich freue mich darauf, die Sicherheit bei ETS zu gewährleisten, um weiterhin die Erstellung valider Beurteilungen zu ermöglichen, verlässliche Ergebnisse zu liefern und einen sicheren Prozess zu gewährleisten, der für die gesamte Bildungs- und Berufswelt von großem Wert ist", sagte Dalrymple. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden - Testteilnehmern, Institutionen und den vielen Interessengruppen rund um den Globus - weiterhin die besten Produkte und Angebote zu liefern, die sie von ETS erwarten."

Dalrymple bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Informationstechnologie mit, die es globalen Unternehmen ermöglicht, in einer sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft zu operieren. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung von Informationssicherheitsprogrammen in Unternehmen, bei der Einführung von Sicherheitskompetenzen bei kundenorientierten Marken, bei der Schaffung von Sicherheit als Unterscheidungsmerkmal und bei der Ausrichtung globaler Risikomanagementprogramme auf die Vision, Werte und Ziele des Unternehmens. Dalrymple war zuletzt Chief Information Security Officer bei Emergent, Blue Cross Blue Shield™ of Michigan Mutual Insurance Company, wo er ein Informationssicherheitsprogramm aufbaute, das mehr als 20 Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten in einer stark regulierten Branche unterstützt. Zuvor war er bei Dialog Direct und General Motors™ in Führungspositionen für Customer Insights und digitales Marketing tätig.

Informationen zum ETS

Beim ETS setzen wir uns für Qualität und Chancengleichheit im Bildungswesen für Menschen auf der ganzen Welt ein, indem wir Beurteilungen auf der Grundlage sorgfältiger Forschung erstellen. Der ETS bedient Privatpersonen, Bildungsinstitutionen und Regierungsbehörden durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Lehrer-Zertifizierung, das Erlernen der englischen Sprache und die Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie durch die Realisierung von Bildungsforschung, Analysen und Grundsatzstudien. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, verwaltet und bewertet jährlich mehr als 50 Millionen Tests - darunter die TOEFL®- und TOEIC®-Tests, die GRE®-Tests und die Praxis Series®-Tests - in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit. www.ets.org

