ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“ und „Landleben“ Neuproduktionen

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer“ über Homöopathie, „treffpunkt medizin – Gesundheitsmythen: Volksweisheiten“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 14. September 2022, die neue „Heimat Österreich“-Produktion „In den Nockbergen“ sowie die „Landleben“-Premiere „Ötztal“. Nach einer weiteren „Landleben“-Folge diskutiert ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn mit seinen Gästen in „MERYNS sprechzimmer“ über Homöopathie. Den Abend beschließt „treffpunkt medizin“ mit der Doku „Gesundheitsmythen: Volksweisheiten“.

Im Hauptabend führt „Heimat Österreich“ im neuen Film „In den Nockbergen“ (20.15 Uhr) durch die Gemeinden Arriach, Treffen, Afritz, Feld am See und Fresach. Das Filmteam besucht typische Orte wie die „Huaba Hittn“ auf 1.600 Metern oder das Bauernmuseum, das Irmgard und Ernst Rabitsch auf 1.200 Metern betreiben und in dem Werkzeuge von anno dazumal zu sehen sind, die heute kaum noch jemand kennt.

Danach geht es in „Landleben“ in Tirols längstes Seitental, das „Ötztal“ (21.05 Uhr): Auf fast 3.800 Meter führt die Wildspitze, die höchste Erhebung. Kein Zweifel: Im Ötztal ist man im Hochgebirge. Wer die malerische Region mit ihrer typischen Ache nur im Winter kennt, dem zeigt diese Produktion, was hier alles im Sommer auf einen wartet. Denn neben den großen landschaftlichen Reizen sind es die verwurzelten Menschen, die maßgeblich zum Charme des Ötztals beitragen.

Holzfällen, Bänderzäune aufstellen, Gebüsch zurückschneiden, Almpferde betreuen – „Auf den steirischen Almen“ (21.55 Uhr) sind viele Berufe auch heute meistens nur von Hand zu erledigen. Es ist eine schwere, nicht ungefährliche Arbeit, aber sie hinterlässt ein Tagwerk, auf das die Menschen stolz sind. „Landleben“ hat mehrere Arbeiterinnen und Arbeiter in den steirischen Alpen bei ihren täglichen Tätigkeiten begleitet.

„Heilt Homöopathie?“ – dieser Frage geht eine neue Ausgabe „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr) nach. Von Natur aus wirksam? Von der wissenschaftlichen Medizin wird die Homöopathie als pharmakologisch wirkungslose, in einigen Fällen sogar riskante Behandlungsmethode abgelehnt – auf der anderen Seite schwören viele Menschen auf ihre Wirkung. Man fragt sich also, warum. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn diskutiert die Wirkung von Homöopathie gemeinsam mit seinen Gästen: Rosemarie Brunnthaler-Tscherteu, Allgemeinmedizinerin, Psychotherapeutin und Präsidentin der „Österreichischen Gesellschaft für Homöopathische Medizin“, Wolfgang Maurer, Facharzt für Labormedizin, Biochemiker und Mitglied der „Wiener Skeptiker“ sowie Othmar Friedl, der selbst gerne auf Homöopathie zurückgreift und überzeugt ist, dass sie wirkt.

Abschließend beleuchtet „treffpunkt medizin – Gesundheitsmythen:

Volksweisheiten“ (23.20 Uhr). Steckt im Spinat besonders viel Eisen und sind Karotten gut für die Haut? Helfen Zitronen gegen eine Erkältung und Salzstangen bei Durchfall? Ist Lesen im Dunkeln schädlich für die Augen und der Schlaf vor Mitternacht der beste? „treffpunkt medizin“ nimmt in zehn Fragen Gesundheits-Glaubenssätze unter die Lupe und macht einen Faktencheck.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at