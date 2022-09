Landjugend Österreich: Wieder unbeschwert die eigene Sommer-Story schreiben können

Endlich wieder Freiräume für die Entfaltung unserer Jugend.

Wien (OTS) - Soziale Isolation aufgrund der Pandemie, politische Instabilität und Krieg sowie drohende finanzielle Krisen in den Familien belasten auch Kinder und Jugendliche massiv. Daher leisten die Kinder- und Jugendorganisationen in Österreich einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur freien Entfaltung und Entwicklung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen. Damit wiederum tragen sie maßgeblich zur langfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stabilität bei. Diesen Aufgaben sind die zahlreichen Kinder- und Jugendorganisationen in diesem Sommer jeweils auf ihre Art nachgekommen.

Die Landjugend Österreich blickt auf einen Sommer 2022 voller Veranstaltungen und engagierter, ehrenamtlicher Landjungendarbeit zurück und freut sich, dass die Aktivitäten im diesjährigen Sommer wieder uneingeschränkt stattfinden konnten. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich mehr denn je gezeigt, wie wichtig Jugendarbeit, der damit verbundene soziale Austausch und das untereinander Vernetzen für Jugendliche sind.

Neben Bezirks-, Landes- und Bundesentscheiden, fanden Weiterbildungen, Workshops und Ausflüge statt. Hierbei stand der soziale und persönliche Austausch zwischen den Jugendlichen im Vordergrund. Es konnten Freundschaften geknüpft und wertvolle Erfahrungen und Erinnerungen gewonnen werden. Viele junge Menschen finden dadurch wertvolle Vertrauenspersonen, entwickeln ihre Persönlichkeit weiter und finden zu Selbstvertrauen.

Die Jugendarbeit spielt aber nicht nur im Sommer, sondern auch im Alltag eine wichtige Rolle. Weshalb das ganze Jahr über den Mitgliedern ein Programm geboten wird, mit dem versucht wird einen wichtigen Beitrag für die Landjugend-Mitglieder zu schaffen.

Das Ehrenamt ist damit eine tragende Säule der verbandlichen Jugendorganisationen in Österreich, die Kindern und Jugendlichen Entwicklungsräume schaffen und somit zu einer guten Zukunft in Österreich beitragen. (Schluss)

