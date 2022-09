4,641 Millionen TV-Seher/innen beim ORF-Kultursommer 2022

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Mehrwert, für den beitragsfinanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Österreich steht“

Wien (OTS) - „Für eine Fernsehmacherin oder einen Fernsehmacher gibt es nichts Schöneres als die Bestätigung durch das Publikum. Daher freue ich mich besonders, dass der umfangreiche ORF-Kultursommer 2022 mit mehr als 500 Stunden Programm und den wichtigsten Festspielproduktionen der Saison solch großen Zuspruch gefunden hat. Allein im TV haben insgesamt 4,641 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das ORF-Angebot angenommen und damit den Mehrwert genossen, für den der beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich steht. Diese erfreulich hohe Zahl entspricht 61 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung und einer Steigerung zum Vorjahr von rund 200.000 Seher/innen. Ich bedanke mich daher sehr bei allen Partnern, Beteiligten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben“, bringt ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann seine Freude über die Reichweiten des diesjährigen ORF-Kultursommers zum Ausdruck. Dieser präsentierte dem Publikum u. a. zahlreiche Highlights der Konzert- und Musiktheaterbühnen zwischen Bodensee und Neusiedler See: von den Bregenzer Festspielen bis zur Oper im Steinbruch St. Margarethen, vielen weiteren Stationen quer durch Österreich und mit den Salzburger Festspielen als Höhepunkt.

Kulturgenuss pur von heimischen Bühnen und mehr

Neben traditionellen Festspielen wie Salzburg, Bregenz, Grafenegg (Sommernachtsgala), Styriarte („Te Deum“) oder St. Margarethen („Nabucco“) und Highlights wie dem „Sommernachtskonzert“ aus Schönbrunn, „Klassik unter Sternen“ aus Stift Göttweig oder „Im weißen Rössl“ von der Sommerarena Baden präsentierte der ORF-Kultursommer heuer auch „neue“ Schauplätze und Kulturbühnen. Darunter waren u. a. die Tagenbrunner Festspiele aus Kärnten mit zwei Konzerten, die Salzkammergut Festwochen Gmunden mit den „Klassikstars am Traunsee“, ein ganzes Wochenende lang Konzerte vom „Woodstock der Blasmusik“ aus Ort im Innkreis, die Eröffnungspremiere „Die Dubarry“ der „neuen“ Volksoper Wien unter Neo-Intendantin Lotte de Beer oder das Prater-Picknick-Konzert der Wiener Symphoniker von der Kaiserwiese beim Riesenrad, das heuer aufgrund kurzfristigen Schlechtwetters nur in Form der aufgezeichneten Generalprobe im ORF gezeigt werden konnte. Ebenfalls im diesjährigen ORF-Kultursommer-Angebot: Zahlreiche weitere Events wie u. a. der Musical-Welthit „Elisabeth“ als Open-Air-Spektakel vor Schloss Schönbrunn, der Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt, der heuer in Grafenegg stattgefundene Österreichische Filmpreis, das Donauinselfest, „Kabarett unter Sternen“ mit den „Die Tafelrunde“-Open-Airs von der Wiener Praterbühne oder das Finale von „Eurovision Young Musicians“ aus Montpellier. Begleitend dazu präsentierte das ORF-Programm eine Vielzahl spannender Dokumentationen, anregender Künstler- und Literaturgespräche, informativer Radiosendungen sowie ausführliche Top-Berichterstattung.

Das TV-Angebot via ORF 2, ORF III und ORF/3sat verfolgten insgesamt 4,641 Millionen Zuseher/innen (weitester Seherkreis), das entspricht 61 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+. Allein die Sendungen von den Salzburger Festspielen mit u. a. den Opernproduktionen „Il trittico“ und „Kát’a Kabanová“ oder dem Konzert der Wiener Philharmoniker mit Andris Nelsons ließen sich 2,237 Millionen Zuseher/innen (weitester Seherkreis) nicht entgehen, das sind 30 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12 +. Die Bregenzer Festspiele mit u. a. der neuen Seebühnenproduktion „Madame Butterfly“ und der Hausoper „Sibirien“ sahen 2,14 Millionen (weitester Seherkreis) oder 28 Prozent der TV-Bevölkerung.

ORF-Kultursommer weltweit: 29 internationale Radio-Übernahmen

Von Glatt & Verkehrt über den Carinthischen Sommer, das internationale Jazzfest Saalfelden oder die Styriarte bis zu den Salzburger und den Bregenzer Festspielen erstreckte sich das Ö1-Konzert-Repertoire im heurigen Kultursommer. Neben umfangreicher aktueller Berichterstattung präsentierte Ö1 insgesamt 20 Konzerte und Opern aus Salzburg – darunter auch zwei Auftritte des RSO Wien –, fünf davon live. Insgesamt sendete Ö1 rund 160 Konzerte von 35 heimischen Festivals, das entspricht mehr als 300 Stunden Programm der unterschiedlichsten musikalischen Richtungen (von Alter Musik über Klassik bis zu Zeitgenössischem, Elektronik, Jazz und Weltmusik).

Via EBU wurden diesen Sommer 29 von Ö1 produzierte Konzerte und Opern von weltweit 38 Stationen – u. a. auch in Australien, China, Kanada und Israel – übernommen und insgesamt bisher 80-mal in 16 Ländern gespielt. Spitzenreiter bei den Übertragungen sind aus Salzburg die Oper „Il trittico“ (22 Übernahmen, davon fünf live), „Jeanne d’Arc au bûcher“ (18 Übernahmen) und das Konzert der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti (21 Übernahmen). Weiters wurden folgende Produktionen mehrfach übernommen: aus Bregenz die Oper „Sibirien“, von der Schubertiade Schwarzenberg das Modigliani Quartett und von der Styriarte u. a. ein Konzert mit Pierre-Laurent Aimard.

Starke Nutzung online und im TELETEXT

Die Kulturberichterstattung von ORF.at erreichte in diesem Sommer insgesamt mehr als 11,1 Millionen Page Impressions. Die Sonderkanäle zu Bregenz, Salzburg und ImPulsTanz erzielten insgesamt rund 1,7 Millionen Page Impressions. Publikumsmagnet auf ORF.at waren wieder die Salzburger Festspiele, die 1.020.000 Zugriffe verbuchen konnten. Die Bregenzer Festspiele kamen auf 310.000 und das „ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival“ im ersten Jahr des Sonderkanals gleich auf 360.000 Zugriffe.

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote von TV-Übertragungen und -Sendungen des Kultursommers 2022 auf der ORF-TVthek und weiteren Seiten des ORF.at-Netzwerks erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) vom 12. Juni bis 11. September 2022 in Österreich mehr als 600.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und mehr als 1,4 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) sowie ein Gesamtnutzungsvolumen von 16 Millionen Minuten.

Das ORF-Publikum informierte sich auch im ORF TELETEXT auf den Topstories (Seiten 107/110), im Magazin „Kultur und Show“ (ab Seite 190 bzw. 400) sowie auf Seite 415 (Programme der Wiener Festwochen, Salzburger und Bregenzer Festspiele) über den heurigen Kultursommer.

Kultursommer-Highlights auf myfidelio noch einmal genießen

Via Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) können zahlreiche glanzvolle Produktionen des diesjährigen ORF-Kultursommers noch einmal genossen werden, darunter etwa „Sibirien“ und „Madame Butterfly“ von den Bregenzer Festspielen, „Il trittico“ aus Salzburg sowie „Nabucco“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen.

