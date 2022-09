„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ ab 28. Oktober freitags in ORF 1

Niedetzky, Palfrader, Rubey und Vitásek in der Jury

Wien (OTS) - Wer kann am besten improvisieren? Wer überzeugt bei Lockvogel-Einsätzen? Wer hat die lustigste Schlusspointe? Acht Comedytalente treten in der ORF-1-Hauptabendshow „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ gegeneinander an und versuchen in unterschiedlichen Challenges ihre Schlagfertigkeit unterhaltsam zu beweisen. Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek sind als Jury und Mentorin bzw. Mentoren im Einsatz. „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ ist an vier Freitagen – von 28. Oktober bis 18. November 2022 – jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Ich freue mich, dass wir vor der Fußball-WM diese neue Comedy-Innovation aus unserer Werkstatt präsentieren können. Es ist mir ein besonderes Anliegen, der nächsten Generation an Comedians eine breite Bühne für ihr Talent zu geben. Das Publikum zum Lachen zu bringen ist die Königsdisziplin, gerade in Zeiten wie diesen.“

Vier Comedy-Größen als Juror/innen

Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek – die vier Comedy-Größen sind erfahrene und beliebte Improvisationstalente. Sie bilden die namhafte Jury und sind zugleich als Mentorin bzw. Mentoren von jeweils zwei Kandidat/innen im Einsatz. Die Mentor/innen unterstützen jeweils „ihre“ zwei talentierten Schützlinge und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Angelika Niedetzky: „Nur wer den Mut hat zu scheitern, kommt weit im Leben.“

Robert Palfrader: „Bislang habe ich nur die Kandidat/innen, die ich betreuen darf, kennenlernen dürfen und freue mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit. Umso spannender, was da auf uns zukommt. Ich freu mich darauf!“

Manuel Rubey: „Ich habe mir sagen lassen, dass Menschen sich heutzutage über Partnerbörsen kennen und lieben lernen und, dass Karrieren bei Castingshows beginnen können. Ich bin also sehr gespannt, was mich da erwartet.“

Andreas Vitásek: „Es ist wichtig, dass neue Kräfte im Kabarett und in der Comedy nachkommen. Irgendwer muss ja meine Pension zahlen.“

Die Shows: Das kann ja heiter werden!

In jeder Show meistern die acht Comedy-Talente in mehreren Spielrunden unterschiedliche Aufgaben bzw. Challenges – von improvisierten Einzelauftritten über humorige Gruppenperformances bis hin zu beinharten Comedy-Battles. Am Ende jeder Sendung bewerten die vier Juror/innen und das Studiopublikum unabhängig voneinander die Kurzauftritte der Comedians und vergeben Punkte für die tägliche Gesamtleistung. Die große Frage lautet: Wer kann nach vier Shows den Gesamtsieg holen? Die acht Comedians werden von Gabi Hiller durch die Sendungen begleitet.

Karten auf tickets.ORF.at erhältlich

Wer bei den Aufzeichnungen von 3. bis 6. Oktober (19.30 Uhr) im ORF-Zentrum live im Publikum dabei sein will, kann ab sofort Karten (13 Euro pro Ticket) auf http://tickets.ORF.at erwerben.

