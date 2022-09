Jubiläumsfeier am Samstag im Bezirksmuseum Penzing

Musik: „Juke-Box“, Quiz: Sachpreise, Infos: bm1140@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Die ehrenamtlich wirkenden Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Penzing (14., Penzinger Straße 59) organisieren einen „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 17. September. Es wird mit der Veranstaltung von 10.00 bis 18.00 Uhr das „runde“ Jubiläum „60 Jahre Bezirksmuseum Penzing“ gebührlich gefeiert. Eine neue Sonder-Ausstellung erinnert an verschiedenste Aktivitäten im Museum im Zeitraum von 1962 bis 2022. Eröffnet wird die Schau um 13.30 Uhr durch die Bezirksvorsteherin des 14. Bezirkes, Michaela Schüchner. Die Museumsmannschaft führt am Samstag auf Wunsch durch die Dauer-Ausstellung zur bewegten Bezirksgeschichte und durch die Sonder-Ausstellung. Bei einem Quiz können die Teilnehmer*innen vielerlei Sachpreise gewinnen und aus der „Juke-Box“ erklingt Musik aus den 60er-Jahren. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Fahrt mit einer „Oldtimer-Tramway“ (Beginn/Ende: Station Kennedybrücke). Eine Anmeldung dafür ist unbedingt notwendig. Der Eintritt zur Jubiläumsfeier ist frei. Weitere Infos und Reservierungen: bm1140@bezirksmuseum.at.

Die Sonder-Ausstellung zum Museumsjubiläum wird bis Mittwoch, 28. Juni 2023, gezeigt. Offen ist das Museum jeweils Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Stets ist der Zutritt kostenlos, Spenden werden angenommen. Gesperrt ist das Museum an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Allzeit hat das Publikum die geltenden Corona-Richtlinien zu beachten.

Die liebevoll arrangierte Jubiläumsausstellung besteht aus 12 Tafeln mit interessanten Angaben zu vielerlei Veranstaltungen in den letzten 60 Jahren. 6 Tische mit Bildmaterial und einige Objekte ergänzen den Rückblick. Beim Quiz sind Fragen über die alten 5 Dörfer zu beantworten, aus denen Penzing entstand. Die Gewinner*innen bekommen beispielsweise Gasthaus-Gutscheine und Bücher. Die freien Plätze bei der Nostalgie-Straßenbahn-Fahrt sind begrenzt. Eine umfassende Präsentation des Bezirksmuseums Penzing lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

