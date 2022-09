ARBÖ: Herbstmesse in Klagenfurt, 2 Konzerte in Wien und Rückreiseverkehr sorgen für Verzögerungen auf Österreichs Straßen

Wien (OTS) - Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird im Vergleich zu den Reisewochenenden im Sommer etwas ruhiger ausfallen. Ganz staufrei wird es dennoch nicht sein. Die Herbst-Messe in Klagenfurt, 2 Konzerte in Wien und der Rückreiseverkehr werden für längere Verzögerungen auf den Straßen sorgen.

Von Mittwoch bis Sonntag ,14.09.2022 bis 18.09.2022, findet die Herbstmesse Klagenfurt in der Kärntner Landeshauptstadt statt. Rund 400 Austeller präsentieren auf 50.000 Quadratmetern am Messegelände vieles rund um die Themen Bauen, Mode, Genuss, Haushalt, Einrichtung und Nachhaltigkeit. Rund 45.000 Besucher werden speziell am Samstag und Sonntag für erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um das Veranstaltungsgelände sorgen. Am längsten werden die Staus laut ARBÖ auf der Florian-Gröger-Straße, der Rosentaler Straße und der St. Ruprechter Straße sowie der Valentin-Leitgeb-Straße sein. Etwa 1.150 Parkplätze befinden sich direkt am Messegelände. Hier können Autofahrer um EUR 6,60 pro Messetag ihr Fahrzeug abstellen.

Zwtl.: Reiseverkehr sorgt für lange Verzögerungen

Auch wenn die Sommerferien in Österreich und den meisten europäischen Ländern vorbei sind, wird auch am Wochenende eine Reisewelle nicht ausbleiben. Diese wird besonders am Samstag und zum Teil auch am Sonntag rollen. Betroffen werden auch diesmal die Transitrouten im Westen und Süden sowie die Grenzstellen sein. Allerdings werden die Staus wesentlich kürzer ausfallen. Längere Verzögerungen erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten zeitweise auf der Brennerautobahn (A13), zwischen Schönberg und Innsbruck, der Tauernautobahn (A10) zwischen Hüttau und Werfen sowie vor Salzburg. Die längsten Blechkolonnen werden sich vermutlich vor den Grenzübergängen

- wie dem Karawankentunnel auf der slowenischen A2 bei der Einreise nach Österreich

- vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A112)

- und der Grenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) jeweils bei der Ausreise bilden.

„Wartezeiten über 1 bis 1,5 Stunden erwarten wir allerdings nicht“, so ARBÖ-Experte Thomas Haider.

Zwtl. 2 Metal-Konzerte bringen Blechkolonnen nach Wien

Fans des „Heavy Metal“ kommen am Samstag, 17.09.2022, und Sonntag, 18.09.2022, in der Wiener Stadthalle auf ihre Kosten. Am Samstag gastieren „Machine Head“ und „Amon Amarth“ ab 19:50 Uhr in der Halle D. An gleicher Stelle betreten ab 21:00 Uhr die Band-Mitglieder von „Parkway Drive“ die Bühne. Tausende Fans der Musiker werden in den 15. Bezirk „pilgern“. Nicht wenige davon werden auch mit dem eigenen Fahrzeug oder mit Fahrgemeinschaften anreisen. Daher werden lange Verzögerungen laut Erfahrungen des ARBÖ vor allem am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Felberstraße und den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Fahrzeuglenker müssen zwar die generelle Kurzparkzone nicht beachten, da diese nur von Montag bis Freitag gilt, aber die Anrainerparkplätze sehr wohl. Als Stellplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und Stadthallengarage mit eigenen Veranstaltungspauschalen an.

Wer kann sollte möglichst mit den Wiener Linien anreisen. „Die U-Bahnlinie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A halten in unmittelbarer Nähe der Wiener Stadthalle. Auch die U-Bahnlinie U3 ist mit der Station Westbahnhof zu Fuß von der Stadthalle erreichbar“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at