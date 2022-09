Neu im Home-SPA: SPA CEYLON Ayurveda Wellness

Wien/Colombo. – Tausende Wellness-Urlauber reisen nach Indien/Sri Lanka. Jetzt kommt die führende Ayurveda-Wellnessmarke SPA CEYLON nach Österreich.

Wien (OTS) - Gerade in herausfordernden Zeiten ist die tägliche Entspannung wesentlich, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. SPA CEYLON Ayurveda Wellness nützt das fundierte ayurvedische Wissen über die gesundheitsfördernde, verjüngende und stärkende Wirkung von Heilpflanzen zur Herstellung feiner Balsame, Elixiere, Peelings, Cremen, Massageöle und Bade- und Duschgels. Ätherische Öle und Kräuter in Verbindung mit wertvollen natürlichen Mineralien, feines kaltgepresstes Bio-Kokosöl, Bio-Aloe Vera, Meersalze und intensive Gewürze aus den tropischen Gärten Ceylons sind Bestandteil der überlieferten Rezepturen. Frei von Parabenen, Paraffinen, Alkohol, Silikonen und ohne Tierversuche werden die Produkte aus natürlichen pflanzlichen Inhaltsstoffen von Hand sorgfältig in Sri Lanka hergestellt. Vier Vegetationszonen auf kleinstem Raum liefern auf der Insel an der Südspitze Indiens die weltweit höchste Konzentration an Heilpflanzen auf kleinstem Raum.

Ayurvedische Entspannungsmeister wie Weihrauch, Sandelholz, Neroli, Ylang, Lavendel, Ceylon-Zimt u. a. enthalten beispielsweise die SPA CEYLON Körperlinien „De-Stress“, „Sleep Intense“ oder „Energize“ in hoher Dosierung. Die Produkte wirken einerseits über die Haut, andererseits aromatherapeutisch. Zu finden sind SPA CEYLON Naturkosmetik-Produkte in den Reformhäusern „martin reformstark“ und „Prokopp“, in ausgewählten Parfümerien sowie im webshop www.spa-ceylon.at Generalimporteur für Österreich ist das niederösterreichische Unternehmen ekpr healthmarketing Charlotte Sengthaler (ekpr.at) Die Tiroler PR-Lady hat die Ayurveda-Wellness-Produkte auf ihren Reisen nach Asien kennen und schätzen gelernt.

Zu Ayurveda

Das in Indien und Sri Lanka beheimatete 5.000 Jahre alte traditionelle Medizinsystem „Ayurveda“ ist gleichzeitig das älteste Wellness-Programm der Welt. Die Wissenschaft vom Leben (Sanskrit: Ayus - das Leben und Veda - das Wissen) sieht den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele. Wohlbefinden und Gesundheit erreicht, wem es gelingt, Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. In Sri Lanka und Indien wird Ayurveda nicht allein in SPA-Resorts angeboten. Ein jahrelanges Studium an eigenen Ayurveda-Universitäten ist die Voraussetzung für Ayurveda-Ärzte und –Therapeuten, die in spezialisierten Kliniken und Praxen arbeiten. Wenig verwunderlich auch, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Ayurveda bereits 1982 als eigenständige medizinische Disziplin anerkannt hat. Zur Reinigung, Entgiftung und Stärkung des Körpers setzt man im Ayurveda vor allem eine Kombination aus wohltuenden Massagen, Kräuter- und Ölanwendungen, Aromatherapie, Meditation, Entspannungs- und Bewegungsübungen (Yoga) sowie typgerechte Ernährung ein.

Zu SPA CEYLON

SPA CEYLON ist der Pionier für Ayurveda-Gesundheits- und Schönheitspflege aus Sri Lanka. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt das Familienunternehmen Janet Lanka hochwertige Ayurveda-Produkte, die strengen Qualitätskriterien unterliegen. SPA CEYLON fordert von seinen Lieferanten nachhaltig Anbau- und Ernteverfahren und unterstützt die Prinzipien des fairen Handels.

