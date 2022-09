Zum Tod der Queen: „Aktuell Spezial“ mit Live-Berichten

Am 14. und 18. September in ORF 2

Wien (OTS) - Zu den Trauerfeierlichkeiten in Großbritannien zeigt ORF 2 zwei „Aktuell Spezial“-Ausgaben am Mittwoch, dem 14., und am Sonntag, dem 18. September 2022. Details zum Begräbnis am 19. September, das ORF 2 vollständig live übertragen wird, folgen zeitnah.

Der „Aktuell Spezial“-Fahrplan

„London nimmt Abschied“, 14. September, 14.25 bis 16.55 Uhr, ORF 2 Live-Übertragung der Feierlichkeiten zur Aufbahrung von Queen Elizabeth II in Westminster Hall

„Abschied von Queen Elizabeth II“, 18. September, 16.00 bis 16.55 Uhr, ORF 2

London im Ausnahmezustand: die letzten Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at