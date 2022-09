Karlstag am 16. September: Fest der Kunst- und Kulturhäuser am Karlsplatz

Ganzer Karlsplatz im Zeichen von Kunst und Kultur mit Spezialführungen, Familienprogramm und Open Air-Highlights – Eintritt frei

Wien (OTS) - Kommenden Freitag, den 16. September findet der diesjährige Karlstag, das gemeinsame Fest der Kunst- und Kulturhäuser am und rund um den Karlsplatz statt.

„Der Karlstag ist eine sehr gute Möglichkeit, die zahlreichen Kunst- und Kulturhäuser sowie Initiativen rund um den Karlsplatz kennenzulernen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Den Wiener*innen wird hier ganz im Sinne des leistbaren Wien ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt geboten. Gerade in schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, gemeinsam Kultur zu erleben - und es gibt kaum eine bessere Möglichkeit als ein Festival an einem der pulsierendsten Orte dieser Stadt!“

Ab 11 Uhr führt die siebenstündige Karlsplatz-MegaTour quer über den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, ein Zusteigen an den jeweiligen Stationen ist jederzeit möglich. Zudem bieten die Kunst- und Kulturhäuser wieder zahlreiche eigene Spezial-Führungen an (Albertina Modern, Akademie der bildenden Künste/Gemäldegalerie, Künstlerhaus, Kunsthalle Wien Karlsplatz, Musikverein, Secession, Technische Universität, Wien Museum Bauzaun).

Open Air startet um 12 Uhr das Fest am Teich vor der Karlskirche mit dem Open Piano, das alle zum Spielen einlädt, heimische Künstler*innen wie Tania Saedi und Wolfgang Schlögl haben ihren Besuch angekündigt. Ab 14 Uhr folgt ein vielfältiges Familienprogramm, u.a. mit spannenden Kinderworkshops im Park (Kunstworkshop des Künstlerhauses, Rap-Workshop mit EsRap, Skateboard-Schnupperworkshop, Schach). Erstmals am Karlstag wird ab 16 Uhr eine originale Tango-Milonga mitzuerleben sein (Tango Argentino „Latinanza“).

Bühne frei heißt es dann ab 18 Uhr: Jelena Popržan (Viola) und Ljubinka Jokić (Gitarre) konzertieren mit dem Programm von Madame Baheux. Gustav Ernst (kolik) moderiert die Lesungen von Kurt Palm („Der Hai im System“) und Teresa Präauer („Mädchen“). Der Nino aus Wien präsentiert sein aktuelles Album „Eiszeit“ und der Singer/Songwriter-Newcomer Clemens Bäre aka doppelfinger beschließt den Karlstag-Abend mit seiner intensiven Solo-Show.





KARLSTAG 2022

Freitag, 16. September, ganztägig



Eintritt frei!

Infos unter www.karlsplatz.org





Das Programm

Herr Karl MegaTour

11.00-18.00

11.00 Akademie der Bildenden Künste / Gemäldegalerie

12.00 Karlskirche

13.00 Technische Universität Wien

14.00 Musikverein

14.45 Albertina Modern / Künstlerhaus / Stadtkino Wien

15.45 Wien Museum Bauzaun

16.15 ORF RadioKulturhaus

16.45 Evangelische Schulen

17.00 Kunsthalle Wien Karlsplatz

17.30 Secession

______________________





Programm Open Air

12.00-23.00

12.00-16.00 OPEN PIANO - ein Konzertflügel lädt zum Spielen ein

14.00 SCHACH IM PARK mit den Schüler*innen der EVS

14.00 OPEN PIANO - 3 Songs mit Wolfgang Schlögl

14.30 TROMMELSESSION mit Raymond Walker und Schüler*innen der J.S.Bach-Musikschule

15.00-18.00 KINDER-KUNSTWORKSHOP des Künstlerhauses

15.00-18.00 BUSKERS Straßenkunst und Riesenseifenblasen

15.00 OPEN PIANO - 3 Songs mit Tania Saedi

15.00 RAP-WORKSHOP für zukünftige Rapper*innen mit EsRap

16.00-17.00 SKATEBOARD CLUB VIENNA - Schnupperworkshop

16.00-18.00 Milonga TANGO ARGENTINO "Latinanza"

18.00 LIVE – MADAME BAHEUX

19.00 LITERATUR AM ENTENTEICH - mit Kurt Palm, Teresa Präauer & Gustav Ernst (Mod.)

20.00 LIVE – DER NINO AUS WIEN

21.30 LIVE – doppelfinger

_____________________________________





Spezial-Führungen in den Häusern *

11:30-17:00

11.30 Albertina Modern - „The Face. Avedon bis Newton“

12.00 Technische Universität Wien - Führung durch das Gebäude

13.00 Wien Museum - Baustellenführung!

13.00 Musikverein - Führung durch das Haus und in die Säle

15.00 Künstlerhaus Wien - „1503. Mitgliederausstellung“

15.00 Secession – Kinderführung „Der Beethovenfries – eine Entdeckungsreise“

15.30 Kunsthalle Wien Karlsplatz - Hinter den Kulissen

16.00 Akademie der Bildenden Künste / Gemäldegalerie - „Das entwendete Meisterwerk“

16.00 Wien Museum - Baustellenführung!

16.30 Albertina Modern - „The Face. Avedon bis Newton“



* Informationen zur Anmeldung finden sich auf karlsplatz.org

_________________





Film & Konzert*

21.00 Stadtkino Wien



SONNE von Kurdwin Ayub, in Anwesenheit der Regisseurin

anschließend LIVE:

ANTHEA, skofi & Law

(*Tickets 10.-)





