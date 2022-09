Arbeitskräftemangel: Mit Sozialen Unternehmen zum Perfect Match

Aktive Arbeitsmarktpolitik führt (Langzeit-)Beschäftigungslose und Wirtschaftsbetriebe zusammen.

Wien (OTS) - Der Arbeitsmarkt ist im Wandel begriffen. Während in früheren Zeiten Jobs oft Mangelware waren, wird jetzt über Branchen und Regionen hinweg Personal gesucht. Gleichzeitig gibt es immer noch Arbeitsuchende, die bisher keine Chance auf den passenden Job hatten. „ Die Sozialen Unternehmen Wiens bewähren sich gerade in dieser Situation als ,Missing Link‘ zwischen Jobsuchenden und Arbeitgeber*innen: Menschen, die schon länger ohne Anstellung sind, haben hier die Chance, sich in einem befristeten Dienstverhältnis zu bewähren “, erläuterte Swantje Meyer-Lange, Vorsitzende von arbeit plus Wien, bei der heutigen Jobmesse Perspektive 2022. Die Mitarbeiter*innen auf Zeit frischen bereits vorhandene Kenntnisse auf, erlernen neue Fertigkeiten und werden so fit für Jobs in Betrieben, die dringend Arbeitskräfte suchen.



Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des waff, Yvonne Rychly, sieht im Fachkräftebedarf der Wirtschaft eine große Chance für Arbeitsuchende: „ Die Entwicklung heuer war positiv, im Juni erreichte Wien mit 901.000 Beschäftigten einen neuen Rekord. Auch die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Derzeit sind wir in Wien mit rund 133.000 Personen auf Arbeitssuche oder in Schulungen wieder auf dem Vorkrisennivau. Bei den über 50-jährigen Wiener*innen ist die Arbeitslosigkeit sogar um 6 Prozent oder 2.022 Personen unter dem Wert vom August 2019. Die Sozialen Unternehmen in Wien sind für viele eine große Chance auf den Wiedereinstieg in einen Job. Und hier zahlt sich auch das Engagement anderer Betriebe aus, wenn es darum geht, gesuchte Arbeitskräfte zu finden. Und für alle Arbeitsuchenden, die einen beruflichen Umstieg überlegen, ist das waff-Programm Jobs PLUS Ausbildung die perfekte Kombination von Ausbildung und Einstellzusage. “

The Perfect Match

„ Wirtschaftsbetriebe auf Personalsuche profitieren enorm von der Zusammenarbeit mit Sozialen Unternehmen “, berichtete Swantje Meyer-Lange. Passgenaue Vorauswahl der Bewerber*innen, die vor dem Einstieg gezielt auf den künftigen Arbeitsbereich vorbereitet werden, unbürokratisches Kennenlernen im Rahmen von Praktika oder Beratung über Fördermöglichkeiten sind nur einige Aspekte. „ Ich kann jedem Unternehmen, das aktuell Personal sucht, nur raten, sich an die Expert*innen in den Sozialen Unternehmen zu wenden “, so Meyer-Lange.

Kooperation und neues Modellprojekt

AMS Wien-Geschäftsführerin Petra Draxl schätzt diese Zusammenarbeit sehr: „ Wir sehen in Zusammenhang mit Menschen, die lange ohne Beschäftigung waren, wie wichtig die Kooperation mit den Unternehmen ist. Die dauerhafte Arbeitsmarktintegration ist dort am erfolgreichsten, wo die Zusammenarbeit mit den Betrieben gut gelingt. “ Inigo Handel (Caritas) etwa arbeitet sehr erfolgreich mit SPAR zusammen und betreibt zwei SPAR-Filalen in Favoriten, wo Langzeitbeschäftigungslose eine Chance im Einzelhandel bekommen. Von November 2016 bis Ende August 2022 konnten alleine hier 255 Personen in dauerhafte Dienstverhältnisse vermittelt werden, davon 215 direkt in andere SPAR-Märkte.

Und auch alle, die schon besonders lange suchen und auf dem Weg zum Job noch vielfältige Hindernisse überwinden müssen, sollen bestmögliche Unterstützung erhalten. Petra Draxl: „ Wir beginnen jetzt, ein Modellprojekt zu entwerfen, wie wir jene Menschen gut und nachhaltig unterstützen können, die länger als fünf Jahre arbeitslos sind. Bei ihnen sind die Problemstellungen in der Regel sehr breit, und darauf muss auch unsere Strategie aufbauen. “

Rezepte gegen Arbeitskräfte- bzw. Fachkräftemangel

Auf der von arbeit plus Wien veranstalteten Jobmesse „Perspektive 2022“ konnten die Besucher*innen aus über 200 Jobs in den unterschiedlichsten Branchen wählen. Auch wer seiner beruflichen Zukunft eine neue Richtung geben will, war hier an der richtigen Adresse.



Mehr Informationen zu den Sozialen Unternehmen und ihrem Beitrag für die Wiener Wirtschaft finden Sie unter www.arbeitplus-wien.at.



arbeit plus. Dachverband – Soziale Unternehmen Wien

Der Dachverband vertritt seit 2001 Wiener Organisationen, die langzeitbeschäftigungslose Menschen beraten, qualifizieren und beschäftigen. Die Interessenvertretung repräsentiert knapp 60 Betriebe und Beratungseinrichtungen, hinter denen 30 Trägerorganisationen stehen.

