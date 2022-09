Prime Video baut mit umfangreichen Investitionen in deutsche Produktionen seine Position als umfassendes Entertainment-Angebot für Zuschauer aus (FOTO)

München (ots) - Bei Prime Video Presents Deutschland kündigt Prime Video neue Projekte mit Joko Winterscheidt, Martina Hill, der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Radsportlegende Jan Ullrich an, stellt den neuen Original Film Silber (AT)vor und den Cast der vierten Staffel von LOL: Last One Laughing

Prime Video kündigt den Start von Paramount+ und discovery+ als Prime Video Channels an und neue Prime Video Kino-Highlights für Amazon-Kunden zum Kaufen oder Leihen, darunter Bullet Train und GuglhupfgeschwaderAlle Pressematerialien und Bilder zu den vorgestellten Formaten hier. Bilder von der Veranstaltung hier. Prime Video erhöht die Schlagzahl seiner deutschen Original-Produktionen: Auf seinem heutigen Showcase-Event Prime Video Presents Deutschland kündigte Deutschlands beliebtester Video-Streamingdienst neue Projekte mit namhaften Größen aus Unterhaltung und Sport an, gibt erste Einblicke in kommende Highlights für 2022 und 2023 und unterstreicht sein umfassendes Entertainment-Angebot für deutsche Zuschauer mit der Ankündigung neuer Prime Video Channels und kommender Highlights zum Kaufen und Leihen - über Prime Video.

Neue deutsche Original-Produktionen sind ... eine geheimnisvolle, neue Show von und mit Star-Entertainer Joko Winterscheidt, die Sketch-Comedy Show HILLarious mit Martina Hill, der Original Film Silber(AT) nach der Romanreihe von Kerstin Gier, die Doku-Serie Jan Ullrich -Der Gejagte (AT)über und mit Tour de France-Sieger Jan Ullrich, eine All or Nothing-Doku-Serie über den Weg der Fußball-Herren zur und bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022, sowie die vierte Staffel von LOL: Last One Laughing, für Prime Video die Stars Martina Hill, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Jan van Weyde, Elton und Kurt Krömer ankündigte. Prime-Mitglieder dürfen sich zudem im Frühjahr 2023 auf Til Schweigers Film Lieber Kurt freuen, der nur wenige Monate nach Kinostart exklusiv bei Prime Video zu sehen sein wird.

Als Teil seines umfassenden Entertainment-Angebots erweitert Prime Video seine Auswahl an Prime Video Channels mit neuen Streamingdiensten: discovery+ wird schon demnächst bei Prime Video als zubuchbare Option für Prime-Mitglieder starten, Paramount+ folgt bald darauf. Darüber hinaus haben alle Amazon-Kunden bei Prime Video stets Zugriff auf die neuesten Kinofilme zum Kaufen und Leihen. Zu den kommenden Highlights gehören Marvels Thor: Love and Thunder, der deutsche Kinoerfolg Guglhupfgeschwader, Bullet Train mit Brad Pitt, Black Adam mit Dwayne "The Rock" Johnson, Ticket to Paradise mit Julia Roberts und George Clooney sowie die Fortsetzungen von Schule der magischen Tiere, Aquaman und John Wick.

"Wir werden weiter im deutschsprachigen Raum investieren, um Zuschauern bei Prime Video die größte Auswahl und Vielfalt an Serien, Filmen und Sport zu bieten", sagt Kaspar Pflüger, Country Director DACH bei Prime Video. "Wir wollen Prime Video-Zuschauern größtmögliche Vielfalt mit gleichzeitig höchster Flexibilität bieten - von kostenlos mit Werbung verfügbaren Inhalten bei Amazon Freevee über die besten Serien, Filme und Live-Sport im Rahmen einer Prime-Mitgliedschaft, Prime Video Channels als Zusatz-Option für noch mehr Auswahl, bis zu den neuesten Kino-Highlights und mehr zum Kaufen und Leihen."

"Unsere Ambition für unsere Deutschen Originals wächst von Jahr zu Jahr", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Prime-Mitglieder können sich auf einige unserer bisher größten Produktionen freuen, darunter die Fantasyserie Der Greif, das 80er Jahre Gangsterepos Luden und die Serienadaption von Sebastian Fitzeks Die Therapie. Wir veröffentlichen Formate mit einigen der besten Kreativen im deutschsprachigen Raum, darunter Joko Winterscheidt, Martina Hill, Teddy Teclebrhan und vielen mehr. Und wir bringen Zuschauer näher an ihre Idole als jemals zuvor, mit Dokumentationen über Rap-Phänomen Apache 207, Rad-Legende Jan Ullrich und die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft."

Alle Neuigkeiten, die bei Prime Video Presents vorgestellt wurden:

LOL: Last One Laughing , die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Comedy-Show startet im April 2023 in ihre vierte Staffel. Prime Video nennt erste Teilnehmer der neuen Folgen: Mit Cordula Stratmann , Moritz Bleibtreu , Martina Hill , Kurt Krömer , Hazel Brugger , Michael Mittermeier, Elton und Jan van Weyde dürfen sich Prime-Mitglieder auf absolute Extraklasse im komischen Fach freuen. Die deutsche Version von LOL: Last One Laughing ist eine Produktion von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner, Executive Producerin ist Anna Franz.

die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Comedy-Show startet im April 2023 in ihre vierte Staffel. Prime Video nennt erste Teilnehmer der neuen Folgen: Mit , , , , , und dürfen sich Prime-Mitglieder auf absolute Extraklasse im komischen Fach freuen. Die deutsche Version von ist eine Produktion von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner, Executive Producerin ist Anna Franz. Neue Show für Joko Winterscheidt: Der Entertainer produziert derzeit eine neue Original Show exklusiv für Prime Video. Worum es genau geht? Noch geheim! Joko: "Ich werde ab Anfang nächsten Jahres bei Prime Video zu sehen sein. Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Schaut's Euch einfach an!"

Der Entertainer produziert derzeit eine neue Original Show exklusiv für Prime Video. Worum es genau geht? Noch geheim! Joko: "Ich werde ab Anfang nächsten Jahres bei Prime Video zu sehen sein. Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Schaut's Euch einfach an!" HILLarious heißt die neue Original Sketch-Comedyshow von Martina Hill. In der Show schlüpft Martina Hill auf ihre unnachahmliche Art in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein, die sich wie ein roter Faden durch jede der acht Episoden ziehen. Fans können sich im Frühjahr 2023 auf ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren und auch auf neue Charaktere freuen. Die Show wird von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit Hillux Film- und Fernsehproduktion für Prime Video produziert. Produzent ist Georg Kappenstein, als Executive Producer ist Sebastian Benthues

heißt die neue Original Sketch-Comedyshow von Martina Hill. In der Show schlüpft Martina Hill auf ihre unnachahmliche Art in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein, die sich wie ein roter Faden durch jede der acht Episoden ziehen. Fans können sich im Frühjahr 2023 auf ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren und auch auf neue Charaktere freuen. Die Show wird von Redseven Entertainment in Zusammenarbeit mit Hillux Film- und Fernsehproduktion für Prime Video produziert. Produzent ist Georg Kappenstein, als Executive Producer ist Sebastian Benthues Silber (AT) ist ein neuer Original Film nach der gleichnamigen Bestseller-Romanreihe von Kerstin Gier.Ein internationaler, junger Cast verkörpert die beliebten Figuren der erfolgreichen Buchreihe. Zu sehen sind unter anderem Jana McKinnon ( Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ) als Liv, Rhys Mannion (It Is In Us All) als Henry, Chaneil Kular ( Sex Education ) als Arthur, Josephine Blazier als Anabel, Théo Augier als Grayson, Efeosa Afolabi als Jasper, Riva Krymalowski ( Als Hitler das rosa Kaninchen stahl) als Mia, Nicolette Krebitz ( Preis der Freiheit ) als Ann und Samirah Breuer ( Der Greif , One Night Off ) als Persephone. Silber (AT) ist eine Produktion von Constantin Film für Amazon Studios. Helena Hufnagel führt Regie. Produzentin ist Lena Schömann. Das Drehbuch stammt von Sina Flammang. Drehbuchmitarbeit: Christian Ditter.

ist ein neuer Original Film nach der gleichnamigen Bestseller-Romanreihe von Kerstin Gier.Ein internationaler, junger Cast verkörpert die beliebten Figuren der erfolgreichen Buchreihe. Zu sehen sind unter anderem Jana McKinnon ( ) als Liv, Rhys Mannion (It Is In Us All) als Henry, Chaneil Kular ( ) als Arthur, Josephine Blazier als Anabel, Théo Augier als Grayson, Efeosa Afolabi als Jasper, Riva Krymalowski ( als Mia, Nicolette Krebitz ( ) als Ann und Samirah Breuer ( , ) als Persephone. ist eine Produktion von Constantin Film für Amazon Studios. Helena Hufnagel führt Regie. Produzentin ist Lena Schömann. Das Drehbuch stammt von Sina Flammang. Drehbuchmitarbeit: Christian Ditter. Jan Ullrich - Der Gejagte (AT): Die vierteilige Hochglanzdokumentation wirft einen kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten Jan Ullrich. Dabei beleuchtet er persönlich seinen Weg - umfassend, ehrlich und exklusiv: "In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen". Produziert wird die vierteilige Doku-Serie von Constantin Dokumentation. Produzentin ist Susanne Laermann, als Executive Producer tritt Jan Klophaus auf, die Regie führt Sebastian Dehnhardt.

Die vierteilige Hochglanzdokumentation wirft einen kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten Jan Ullrich. Dabei beleuchtet er persönlich seinen Weg - umfassend, ehrlich und exklusiv: "In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen". Produziert wird die vierteilige Doku-Serie von Constantin Dokumentation. Produzentin ist Susanne Laermann, als Executive Producer tritt Jan Klophaus auf, die Regie führt Sebastian Dehnhardt. Nach exklusiven Einblicken in das Vereinsleben der Spitzenclubs Borussia Dortmund und FC Bayern München bringt Prime Video jetzt Fans ins absolute Heiligtum des deutschen Profi-Fußballs, die deutsche Herren Fußballnationalmannschaft. Eine sechsteilige All or Nothing-Dokuserie folgt dem Team von Bundestrainer Hansi Flick auf dem Weg zur und bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022und zeigt Fans was beim Turnier vor und hinter den Kulissen geschieht. Die Doku-Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stereo Films produziert. Regie führt Christian Twente, Produzent ist Marc Lepetit.

Exklusive Updates, Startdaten und Sneak Peaks bereits angekündigter Amazon Originals:

