„Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“: Bis zu 865.000 sahen Peter Resetarits und Co im ORF-2-Hauptabend

32 Prozent Marktanteil: Großes Interesse beim jungen Publikum

Wien (OTS) - Das ganze Land befindet sich in einem in den vergangenen Jahrzehnten nie dagewesenen Krisenmodus, der vielen große Sorgen macht und uns vor ungeahnte Probleme und Herausforderungen stellt. Wie teuer wird das tägliche Leben, der tägliche Einkauf noch und wie soll sich das alles ausgehen? Für die 95-minütige Spezialausgabe der ORF-TV-Magazine „Gas, Strom, Lebensmittel – wie können wir uns das leisten?“ machte sich Peter Resetarits als „Reiseleiter“ per Bahn gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen gestern (12. September 2022) im ORF-2-Hauptabend auf Spurensuche quer durchs Land. Bis zu 865.000 ließen sich das nicht entgehen, im Schnitt waren 826.000 bei 31 Prozent Marktanteil mit dabei. Groß war auch das Interesse bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern mit 26 bzw. 32 Prozent Marktanteil. Und das war erst der Auftakt der intensiven multimedialen ORF-Berichterstattung in Fernsehen, Radio und Online (Details unter presse.ORF.at)

Für ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann „ist dieses große Publikumsinteresse einerseits die Bestätigung, wie sehr all diese unmittelbaren Zukunftsfragen die Österreicherinnen und Österreicher beschäftigen und andererseits, wie wichtig die Rolle des ORF ist, der für viele ganz konkrete Antworten und Vorschläge zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation geben kann. Mein Dank geht heute vor allem an Peter Resetarits und alle Moderatorinnen und Moderatoren, die die gestrige Sendung so hervorragend getragen haben.“

Der weitere TV-Fahrplan

Weitere Sendungen in ORF 2, die sich in dieser Woche eingehend mit dem Thema Teuerung und den Folgen beschäftigen, sind u. a.: „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), das im Laufe der Woche u. a. Tipps für das Sparen beim Heizen gibt, alternative Heizsysteme präsentiert und die rechtlichen Aspekte von Förderungen aufzeigt. Auch „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichtet ab 12. September die ganze Woche themenaffin – u. a. über einen Privatmann, der sich sein eigenes Wasserkraftwerk gebaut hat. Ebenso mit dem Thema beschäftigt sich ,„konkret“ (18.30 Uhr). Um den „Kampf um Windstrom“ geht es am 15. September in einer „Am Schauplatz“-Reportage um 21.05 Uhr: Die Bundesregierung investiert Milliarden in erneuerbare Energien. Wind soll bis 2030 doppelt so viel Strom erzeugen wie jetzt. Doch es regt sich Widerstand gegen geplante Windräder. Sie seien Fremdkörper, würden die Natur und Landschaft zerstören, wettern Bürgerinitiativen im Waldviertel und in Kärnten. Manche Gemeinden wiederum kämpfen für den Bau von Windparks – in der Hoffnung auf billigeren Strom.

In ORF 1 steht am 21. September um 20.15 Uhr der „Dok 1“-Film „Energiesparen – Der neue Volkssport?“ auf dem Programm. Hanno Settele erklärt die durchaus komplexen Mechanismen bei der Strompreisbildung, wagt einen Blick in die Zukunft und macht die Probe aufs Exempel: Was spart wie viel? Das „ZIB Magazin“ – täglich um 20.00 in ORF 1 – berichtet regelmäßig über die aktuellen Preisentwicklungen von Energie über Lebensmittel bis Wohnen und zeigt, wie man damit umgehen kann.

Auch die ORF-Landesstudios beschäftigen sich in Radio und Fernsehen mit dem Thema.

ORF III zeigt am 14. September die Eigenproduktion „Österreich – dunkel und kalt? Wege aus der Energiekrise“. Am 21. September steht ebenso im Hauptabend mit „Der Kampf um die Regale – Geschäftsmodell Supermarkt“ eine weitere Eigenproduktion auf dem Programm.

