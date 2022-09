11. Bezirk: „2. Simmeringer Jazz-Herbst“ am Donnerstag

Wien (OTS) - Die Vereinigung „KULT – Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ richtet am Donnerstag, 15. September, ein Konzert mit dem Motto „2. Simmeringer Jazz-Herbst“ aus. Der Eintritt ist gratis. Unterstützt wird die Veranstaltung durch den Bezirk und von „Stadt Wien Kultur“. Das Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ interpretiert im 11. Bezirk auf dem Enkplatz (Kirchen-Vorplatz) von 15.30 bis 18.30 Uhr feinsten Jazz, der mit Elementen aus der „Welt-Musik“ gekonnt kombiniert wird. Falls Schlechtwetter herrscht, verlegt das „KULT“-Team das Jazz-Konzert auf Donnerstag, 22. September. Auskünfte dazu: Telefon 0664/24 11 767. Beantwortung von Fragen per E-Mail: office@michaelarabitsch.com.

Zuhörer*innen müssen die aktuellen Corona-Regelungen beachten. Mit den mehrfach ausgezeichneten Band-Leitern Michaela Rabitsch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) wird das bewährte Rhythmus-Duo Joe Abentung (Bass) und Dusan Novakov (Schlagwerk) das Publikum mit anspruchsvollem Jazz unterhalten. Die weithin anerkannte Combo hat Tourneen in aller Welt absolviert und einige CDs veröffentlicht. Das jüngste Album trägt den Titel „Gimme The Groove“. Rabitsch und Pawlik sind echte „Jazz-Globetrotter“ und freuen sich schon auf ein Gastspiel im Oktober in Nigeria. Nähere Informationen im Internet: www.michaelarabitsch.com.

