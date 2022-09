Ribo/Grüne: Pflegende Angehörige sind zentrale Stütze unserer Gesellschaft

Erste Maßnahmen des Pflegepakets ermöglichen spürbare Entlastungen, weitere werden zeitnah folgen

Wien (OTS) - „Pflegende Angehörige tragen eine große Verantwortung und sind eine zentrale Stütze unserer Gesellschaft. Ihnen gebührt unsere Wertschätzung und Unterstützung“, betont Bedrana Ribo, Sprecherin der Grünen für Senior:innen und Pflege, anlässlich des 4. Nationalen Aktionstags für pflegende Angehörige.

Rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause von ihnen nahestehenden Personen versorgt und können so in vertrauter Umgebung bleiben. Etwa 800.000 pflegende Angehörige gibt es in Österreich, die Mehrheit von ihnen ist weiblich. „Viele Frauen der sogenannten ,Sandwich-Generation‘ übernehmen nach oder neben der Kinderbetreuung noch auch die Pflege ihrer Eltern oder älterer Verwandter. Egal um welche Generation es sich handelt, die Verantwortung für die familiäre Care-Arbeit liegt überwiegend in weiblicher Hand“, hält Ribo fest.

Die Leistungen, die pflegende Angehörige erbringen, reichen von der Fahrt zum Hausarzt bis zu umfassenden Pflegetätigkeiten, die Angehörige oft an die Grenzen ihrer psychischen und physischen Belastbarkeit bringen können. „Es ist unsere Aufgabe als Politik und als Gesellschaft, allen pflegenden Angehörigen den Rücken zu stärken und sie bestmöglich zu unterstützen“, sagt Ribo.

Die in diesem Jahr auf den Weg gebrachte Pflegereform ermöglicht spürbare Entlastungen für Pflegende und beinhaltet einen breiten Maßnahmenkatalog: Verbesserungen bei der Pflegekarenz und der Zuwendung für die Kosten der Ersatzpflege, finanzielle Unterstützung für Pflegekurse, der niederschwellige Einsatz von Community Nurses, die Ausweitung des Angehörigengesprächs bei psychischer Belastung oder der Entfall der Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe bei Pflegegeldbezieher:innen. „Weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel der Angehörigenbonus, werden zeitnah folgen“, versichert Ribo.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der Pflegereform wichtige Punkte zur nachhaltigen Unterstützung umsetzen konnten und werde mich weiterhin für die Anliegen pflegender Angehöriger stark machen“, betont die Pflege-Sprecherin der Grünen.

