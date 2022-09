Symphonisches Schrammelquintett im Amtshaus Währing

Konzert am 15.9., Info: kulturverein@kulturinitiative18.at

Wien (OTS) - Auf Einladung des Kultur-Vereines „Initiative Währing“ spielt am Donnerstag, 15. September, das Ensemble „Symphonisches Schrammelquintett Wien“ im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock). Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Zählkarten vergibt das Büro der Bezirksvorstehung Währing im 1. Stock des Amtsgebäudes in der Martinstraße 100. Mitglieder des Quintetts gehören renommierten Orchestern an. Beschwingte und berührende Wiener Musik bringt die Formation auf höchstem Niveau zu Gehör. Humorige „G’schichterln“ aus der alten Wienerstadt dürfen an dem Abend nicht fehlen. Der Verein ist per E-Mail erreichbar: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Das Quintett besteht aus den Instrumentalisten Helmut Lackinger (Violine), Edwin Prochart (Violine), Kurt Franz Schmid (G-Klarinette), Ingrid Eder (Knopfharmonika) und Peter Hirschfeld (Kontragitarre und Moderation). Die letzte CD der Gruppe hat den Titel „Das is‘ halt weanarisch“. Der Bezirk unterstützt das anstehende Konzert. Die Besucher*innen sollen die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Mehr Informationen über den Kultur-Verein „Initiative 18“ sind im Internet nachlesbar: www.kulturinitiative18.at.

Allgemeine Informationen:

Symphonisches Schrammelquintett Wien:

www.symphonisches-schrammelquintett-wien.at/

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

