Regionalitätspreis 2022: RegionalMedien Tirol ehrten Tiroler Vorzeigeprojekte

Innsbruck (OTS) - Das Bekenntnis zur Regionalität brachten die RegionalMedien Tirol nun bereits zum sechsten Mal mit der Verleihung des Regionalitätspreises zum Ausdruck.

Betriebe und Initiativen vor den Vorhang

Die RegionalMedien Tirol suchten Betriebe und Initiativen, die durch ihr besonderes Engagement zur Regionalität beitragen. „Wir wollen Initiativen und Projekte vor den Vorhang holen, die dazu beitragen, die Lebensqualität in den Regionen zu steigern. Dabei geht es um Auswirkungen auf regionale Wirtschaftskreisläufe genauso wie um die Sicherung heimischer Arbeitsplätze vor Ort”, erklärten RegionalMedien Tirol Geschäftsführer Fredy Pfurtscheller und Gunther Sternagel.

Lebensqualität durch Regionalität

In Tirol wird wieder vermehrt Tirol gelebt. Die Menschen besinnen sich immer mehr auf die Tiroler Produkte, Initiativen zur Direktvermarktung werden installiert, das Tiroler Produkt, die hervorragende Tiroler Arbeit, ist viel wert. Auch die Tiroler Industrie scheint den erfolgreichen Weg fortsetzen zu können. Denn gerade in wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten steigt die Bedeutung von Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit.

Starke Partner

Die RegionalMedien Tirol präsentierten den Regionalitätspreis 2022 gemeinsam mit ihren Partnern (Landwirtschaftskammer Tirol, Industriellenvereinigung Tirol und Wirtschaftskammer Tirol). Gleichzeitig entsendete auch jeder Partner eine Person in die Jury, die die eingesendeten Projekte begutachtet und schließlich bewertet haben, um die Sieger in den Kategorien zu ermitteln.

„Vonseiten der Landwirtschaftskammer unterstützen wir den Regionalitätspreis natürlich, da Regionalität der Bereich ist, wo wir uns mit unseren Betrieben abheben können und der Globalisierung gegensteuern können, die uns gerade auch die Grenzen aufzeigt und uns vor große Herausforderungen stellt”, so Landwirtschaftskammer Präsident Josef Hechenberger.

Preisträger

Der Regionalitätspreis in der Kategorie Dienstleister/Handel ging an die Bio Metzgerei Juffinger aus Thiersee. Im Bereich Handwerk wurde die Nassereither Firma Hozbau Falbesoner rund um Martin Falbesoner ausgezeichnet. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft konnte sich Tamara Bartl mit ihrem Ausserferner Bauernladen gegen die Konkurrenz durchsetzen, während im Bereich Tourismus und Gastgewerbe Zittera's Hoferwirt aus Neustift geehrt wurde. Im Bereich der Industrie tat sich besonders die Adler-Werk Lackfabrik aus Schwaz hervor. Den Regionalitätspreis für Vereine/Institutionen/Behörden konnten heuer die Osttiroler Manufakturen aus Lienz einheimsen und den Innovationspreis gewann die Firma ROLF aus Weißenbach mit ihren pflanzlichen Brillen.

