Erfreuliche Bilanz beim Theaterfest Niederösterreich 2022

LH Mikl-Leitner: „Dass das Publikum die Angebote des Theaterfests NÖ gerne angenommen hat, zeigt den Bedarf an hochwertigem Sommertheater“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Theaterfest Niederösterreich kann eine erfreuliche Bilanz ziehen: 195.225 Besucherinnen und Besucher sahen von Mitte Juni bis Anfang September die Vorstellungen des Theaterfest Niederösterreich.

In der Sommersaison 2022 standen 21 Produktionen an 18 Spielorten auf dem Programm, dazu kamen zahlreiche Rahmenprogramme sowie Produktionen für Kinder und Familien. Insgesamt nutzten 195.225 Menschen das Angebot des Theaterfest Niederösterreich, um 52.066 mehr als im Vorjahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich sehr zufrieden mit der erfreulichen Bilanz des Theaterfests. „Dass das Publikum die vielfältigen Angebote des Theaterfests Niederösterreich flächendeckend so gerne angenommen hat, zeigt den Bedarf an hochwertigem Sommertheater in allen Regionen des Landes. Besonders freut mich, dass das Augenmerk verstärkt auf das junge Publikum gelegt wird. Niederösterreich ist auch in kultureller Hinsicht das Familienland Nummer eins und bietet Programme von höchster Qualität für Jung und Alt. Ich gratuliere allen Spielorten zu dieser erfolgreichen Saison.“

Obfrau Kristina Sprenger ist hocherfreut über diese Bilanz: „Wir sind sehr froh, dass wir diese Saison in gemeinsamer Anstrengung so gut über die Bühne bringen konnten. Es war ein sehr schwieriger Sommer für alle Spielorte, Corona hat es uns hinter den Kulissen nicht leicht gemacht. Aber alle Spielorte haben sich nach Kräften bemüht, dass gespielt wird. Und das Publikum hat uns unsere Anstrengungen mit seinem Besuch, seiner Freude am Theater und wunderbarem Feedback gedankt. Jetzt möchte ich mich – auch im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen – ganz herzlich bei unserem tollen Publikum bedanken! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Sommer 2023.“

Die Zahlen im Detail: 156.084 Besucherinnen und Besucher haben die Hauptproduktionen der 18 Spielorte gesehen, was einer Auslastung von 78,4% entspricht. Insgesamt wurden zehn Zusatzvorstellungen gespielt, sieben Vorstellungen mussten wetterbedingt abgesagt werden. Der Filmhof Wein4tel Asparn/Zaya hatte heuer keinen Spielbetrieb, das Theater im Bunker Mödling hat seine Produktion coronabedingt abgesagt.

29.527 Besucherinnen und Besucher konnten bei „Theaterfest for Kids“ begrüßt werden. Die Kinderproduktionen zogen 2.157 Besucherinnen und Besucher mehr als im Vorjahr an, bei 87 Vorstellungen an fünf Spielorten. 9614 Menschen besuchten die Rahmenprogramme wie Konzerte, Lesungen und Kabarett.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse