TERMINERINNERUNG/PK: Heißer Herbst: Gewerkschaft vida fordert Sonder-KV-Verhandlungen

Regierungsmaßnahmen verpuffen – Beschäftigte müssen jetzt nachhaltig vor Teuerung und Armut geschützt werden

Wien. (OTS) - Der heiße Herbst nimmt an Fahrt auf: Die Gewerkschaft vida fordert vom Sozialpartner Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die rasche Aufnahme von Sonderkollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten in allen für die vida relevanten Branchen. So wie die Regierung gegensteuert, verpuffen die Entlastungsmaßnahmen gegen die Teuerung bei ganz vielen Menschen sehr schnell – Einmalzahlungen decken eben keine laufenden Kosten. Das heißt, die Löhne müssen jetzt steigen – die Beschäftigten müssen mit ihren Einkommen gut auskommen können! Bei der Pressekonferenz berichten auch Betroffene aus den vida-Branchen Bewachung, Tourismus und Haarpflege, wie die Preisexplosion ihren KollegInnen in den Betrieben zusetzt und was jetzt rasch dagegen unternommen gehört.

Näheres dazu präsentiert die Gewerkschaft vida in einer Pressekonferenz – die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Termin: Mittwoch, 14. September 2022

Beginn: 10 Uhr

Ort: ÖGB Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, Raum Anna Boschek (Erdgeschoß), 1020 Wien

Ihre GesprächspartnerInnen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Helmut Gruber, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Wien

Gernot Kopp, stv. Betriebsratsvorsitzender, Securitas SDL GmbH, Wien

Eva Eberhart, Betriebsratsvorsitzende, Nordsee GmbH Wien

Tanja Niedermaier, New Talents Studio, Wien

