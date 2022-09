IFA Bauherrenmodell Plus „Dornschneidergasse 27“ in Graz zu 100% platziert

Das 489. IFA Bauherrenmodell ist vollständig gezeichnet

Private Anleger:innen haben sich mit 8,1 Mio. Euro am Projekt beteiligt

Rasche Platzierung bestätigt die hohe Nachfrage nach renditestarken, krisenresistenten Immobilieninvestments

Erneuter Erfolg für die IFA AG in Graz: Das Bauherrenmodell Plus „Dornschneidergasse 27“ ist zu 100% gezeichnet, Vertriebsstart war im Mai 2022. Private Investor:innen beteiligten sich mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 8,1 Mio. Euro am geförderten Wohnbauprojekt. Damit konnte IFA 2022 bereits vier Projekte mit einem Gesamtinvestment von mehr als 61 Mio. Euro vollständig platzieren. Anleger:innen profitieren bei diesem Realwertinvestment von parifiziertem Wohnungseigentum nach Fertigstellung, langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieterträgen, gemeinsamer Vermietung für vorerst 20 Jahre, persönlichem Eintrag ins Grundbuch, öffentlichen Förderungen sowie steuerlichen Begünstigungen. Geplanter Baustart ist bereits im Herbst, bis Frühjahr 2024 realisiert IFA 22 Neubauwohnungen mit privaten Freiflächen wie Loggia oder Terrasse.

„Hochwertiger, leistbarer Wohnraum ist in der wachsenden Stadt Graz begehrt. Die rasche Platzierung des Immobilieninvestments ‚Dornschneidergasse 27‘ unterstreicht die Attraktivität von langfristig stabilen Realwertinvestments mit verlässlich soliden, inflationsgesicherten und wertbeständigen Renditen. Die IFA AG hat umfassende Expertise über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie, von der Entwicklung bis zum Bau und langfristigem Management der Objekte. Das stellt sicher, dass Anleger:innen von Beginn an und langfristig von ihrem Investment profitieren“, berichtet Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments

Daten & Fakten: "Dornschneidergasse 27"

Standort: Dornschneidergasse 27, 8020 Graz

Wohnungen: 22 Neubauwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Loggia oder Terrasse

Gesamtinvestition: 8,1 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell Plus mit persönlichem Eintrag des Wohnungseigentums im Grundbuch nach Baufertigstellung

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024

Über IFA - Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investor:innen bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investor:innen haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anleger:innen dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

