Termin-AVISO: WK Wien lädt am 20. September zum kostenlosen Gründertag

Geballtes Wissen für Gründer und alle, die es noch werden möchten, beim kostenlosen Gründertag am 20. September. Havel: „Ein Muss für alle angehenden Selbstständigen.“

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren im Corona-bedingten Online-Modus findet der Gründertag der Wirtschaftskammer Wien am 20. September wieder vor Ort im Haus der Wiener Wirtschaft im 2. Bezirk statt. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich bestmöglich auf den Schritt in die Selbstständigkeit vorzubereiten. Der Gründertag bietet die Gelegenheit dazu“, erklärt Barbara Havel, Vertreterin der Wiener Gründer und Vorstandsvorsitzende der Jungen Wirtschaft Wien.

Alles, was Gründer wissen müssen

In neun ausgewählten Vorträgen von Experten der Wirtschaftskammer Wien sowie selbstständigen Beratern wird den Teilnehmern das notwendige Rüstzeug für den Schritt in die Selbstständigkeit mitgegeben. Dazu gehören Basisinfos zur Gründung wie die Gewerbeanmeldung, Hilfestellungen zur richtigen Standortsuche, Steuertipps und Fördermöglichkeiten oder wichtige Netzwerke, die etwa bei der Kundenakquise von Vorteil sein können. Zahlreiche Broschüren und Informationsmaterialien liegen zudem bei den Beratungsständen bereit, an denen die Experten für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.

Termin

Wann? Dienstag, 20. September, 14 bis 20 Uhr

Wo? Wirtschaftskammer Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Anmeldungen zu den einzelnen Vorträgen unter: wko.at/wien/gruendertag



Die Teilnahme ist kostenlos.

PROGRAMM

ab 14:00 Uhr

persönliche Beratungen durch Experten der WK Wien und SVS



Vorträge:

15:00 – 16:00 Uhr

Unternehmensgründung in Wien - gut informiert zum Erfolg



15:30 – 16:30 Uhr

Stundensatz & Kostenwahrheit



16:00 – 17:00 Uhr

Steuertipps für GründerInnen



16:30 - 17:30 Uhr

Den passenden Standort finden!



17:00 – 18:00 Uhr

Netzwerke erfolgreich nutzen



17:30 – 18:30 Uhr

Gründungsförderungen - ein guter Start ins Unternehmerleben



18:00 – 19:00 Uhr

Das lästige Marketing



18:30 - 19:30 Uhr

SVS im Visier - Tipps zur Sozialversicherung



19:00 – 20:00 Uhr

Businessplan - von der Idee zur erfolgreichen Umsetzung



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

01 514 50 1636

cvd @ wkw.at

gruenderservice.at