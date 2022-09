OTTO Immobilien expandiert auf weiteren Standort am Wiener Hauptbahnhof

Rund 1.000 m² modernste und nachhaltige Büroflächen im QBC 3 „als Signal Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit“ - Riemergasse 8 bleibt Firmensitz

Wien (OTS) - OTTO Immobilien wird zusätzlich zum Firmensitz in der Riemergasse 8 im ersten Bezirk im Herbst am Wiener Hauptbahnhof einen weiteren Standort mit rund 1.000 m² modernster Büroflächen mit höchstem Nachhaltigkeitszertifikat beziehen. Dies gab Dr. Eugen Otto am Montag im Rahmen seines Immobilien-Cocktails im Palais Liechtenstein bekannt. Der seit mehr als 65 Jahren bestehende Firmenstandort in der Wiener Innenstadt wurde für die inzwischen fast 100 Mitarbeiter*innen zu klein, das klassische Gründerzeitgebäude wird nun auf einer Fläche von 1.300 m² behutsam modernisiert und für die dort tätigen Mitarbeiter*innen auf den letzten Stand der Technik gebracht. Mit den neuen zusätzlichen Büroflächen im QBC am Hauptbahnhof setzt das Unternehmen ein deutliches Signal in Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit, so Dr. Otto.

„Wir schaffen am neuen Standort moderne Arbeitsplätze, um den Anforderungen unserer Kund*innen noch besser gerecht zu werden. Es sind zeitgemäße Arbeitsplätze, die sich an den jeweiligen Aufgaben, Abläufen und Bedürfnissen der Mitarbeit*innen orientieren und uns gleichzeitig zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber machen.“ In Zukunft wird es im Unternehmen nur wenige fixe Arbeitsplätze geben, diese werden vielmehr nach Bedarf und Art der Tätigkeit von den Mitarbeiter*innen über eine bereits erprobte APP flexibel gebucht. Weiters geplant sind großzügige Kommunikations- und Besprechungszonen, Community- und Chat-Bereiche, die interdisziplinäre und projektorientierte Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, aber auch mit externen Partnern und auch Kund*innen ermöglichen. „Activity Based Working heißt für uns, neue Wege zu gehen, aber zugleich Bewährtes zu erhalten und weiter zu entwickeln“, so Eugen Otto.

In der mehr als einjährigen Vorbereitungszeit habe man sich für den Standort Hauptbahnhof mit seiner erstklassigen Verkehrsanbindung, aber vor allem für das QBC 3, ganz bewusst entschieden. „Dieses im Eigentum der Union Investment Real Estate stehende Bürogebäude ist aufgrund seiner doppelten Platin-Zertifizierung (DGNB, LEED) ein Paradebeispiel für gelungene und nachhaltige Büroarchitektur und passt damit perfekt zu uns und unseren Ansprüchen.“

Zusätzlich verfügt das Unternehmen seit 2016 an der Ecke Riemergasse/Zedlitzgasse über einen eleganten Show Room: Die OTTO Immobilien Boutique bietet neben acht Arbeitsplätzen auf mehr als 100 m² auch aktuelle Wohnbauprojekte als Modelle zum Angreifen sowie einen 55 Zoll großen interaktiven Touch Screen.

