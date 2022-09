UBM legt auch im Medienhafen Düsseldorf an

Düsseldorf (OTS) - Nach der Großakquisition im Zollhafen Mainz kauft UBM Development im boomenden Düsseldorfer Medienhafen off market. Auf acht oberirdischen Stockwerken soll ein Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit mindestens 10.000 m2 Bruttogeschoßfläche und unterirdisch auf über 4.000 m2 Bruttogeschoßfläche 105 Stellplätzen entstehen. Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG: „Wir nutzen die aktuelle Schockstarre am Transaktionsmarkt, um unsere konservative Pipeline weiter aufzustocken.“

Das in der Holzstraße 12 gelegene Grundstück liegt am Eingang zur geplanten Erweiterung des Medienhafens auf der Halbinsel Kesselstraße, die die Adresse noch weiter aufwerten wird. Prominentes Vis-a-Vis ist die Unternehmenszentrale des Reiseportals Trivago. Verkäufer der Liegenschaft ist eine Familienholding. Der Kaufpreis beträgt EUR 1.335,00 pro Quadratmeter BGF.

Der Düsseldorfer Medienhafen hat sich in den letzten Jahren zu einer der besten Lagen der Stadt entwickelt. Wo früher Silos und Lagerhallen die Skyline des einstigen Rheinhafens prägten, stehen heute von national und international akklamierten Architekten wie Frank O. Gehry, Steven Holl oder David Chipperfield entworfene Gebäude. Der Medienhafen ist schon heute die Heimat zahlreicher Unternehmen aus den Bereichen Medien und Kommunikation, Mode und Architektur sowie Kunst und Kultur. Das große Angebot an Restaurants, Szenebars und Clubs hat dafür gesorgt, dass der Medienhafen bei Düsseldorfern und Besuchern eine der Top-Adressen auch in der Freizeit ist.

Aktuell hat der Konzern mehr als 3.300 Wohnungen und rund 200.000 Quadratmeter Bürofläche in Entwicklung. Konsequenz zeigt das Unternehmen auch mit der geplanten Errichtung des Gebäudes in Holz-Hybrid-Bauweise. Unter dem strategischen Motto green. smart. and more hat sich UBM der Entwicklung nachhaltiger, intelligenter und ästhetisch anspruchsvoller Immobilien verschrieben und sich zum Ziel gesetzt, Europas größter Developer von Holzbauten zu werden. Schon jetzt sind mehr als 100.000 Quadratmeter in Holzbauweise in Umsetzungsplanung.

UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

