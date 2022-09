Ein bahnbrechender Bericht warnt, dass die chemische Industrie ihren Betrieb drastisch umstellen muss, um eine globale Erwärmung von 4 ⁰C zu vermeiden

London (ots/PRNewswire) -

Die bahnbrechende Studie zeigt glaubwürdige Wege auf, wie die Branche zu einem Motor einer nachhaltigen Weltwirtschaft werden, ihre Größe verdoppeln und 29 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen kann

Die Branche kann sich als Klimaschützer neu erfinden, indem sie bis Anfang der 2040er Jahre CO2-negativ wird und bis 2050 als CO2-Senke fungiert.

Ohne drastische und dringende Veränderungen wird die Branche bis 2050 mit einer globalen Erwärmung von 4 Grad konfrontiert sein, was katastrophale Folgen für den Planeten hätte

Der Aufbau eines kreislauforientierten Netto-Null-Chemiesystems wird bis 2050 Investitionen von über 3 Billionen Dollar erfordern.

Die globale chemische Industrie verursacht rund 4 % der globalen Treibhausgasemissionen. Sie muss ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden und zu einer positiven Kraft für den Planeten werden, indem sie ein zirkuläres, emissionsarmes Betriebsmodell einführt. Dies geht aus einem umfangreichen neuen Bericht von Systemiq, dem Unternehmen für Systemwandel, und dem Center for Global Commons an der Universität Tokio hervor. Ohne sofortiges Handeln droht der Branche ein Reputations- und Regulierungsrisiko, und sie könnte ihre soziale Existenzberechtigung verlieren, warnt der Bericht.

Der Bericht Planet Positive Chemicals (Systemiq, UTokyo) liefert einen beispiellosen Plan für die Zukunft der chemischen Industrie, die einen Jahresumsatz von 4,7 Billionen Dollar(1) erwirtschaftet und die Chemikalien liefert, die für alle Wirtschaftszweige - von Verpackungen und Verbrauchsgütern bis hin zu Bau- und Düngemitteln - unerlässlich sind. Der Bericht stellt fest, dass die Branche derzeit zahlreiche schädliche Auswirkungen auf unseren Planeten hat, darunter hohe CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung, und dass ihre Klimamaßnahmen derzeit hinter denen anderer Branchen zurückbleiben.

Der Bericht stellt fest, dass radikale Eingriffe sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite erforderlich sind, damit die Industrie innerhalb der planetaren Grenzen operieren kann. Die Ergebnisse umfassen:

Chemische Produkte werden in allen nachgelagerten Industriezweigen verwendet – andere Wirtschaftszweige können den Netto-Nullpunkt nicht erreichen, ohne die Klimaauswirkungen der chemischen Wertschöpfungskette abzumildern.

Die Chemieproduktion müsste sich bis 2050 verdoppeln, um eine nachhaltige Weltwirtschaft zu ermöglichen, wobei Ammoniak (ca. 440 %) vor allem als nachhaltiger Schiffskraftstoff und Methanol (330 %) zur Herstellung von Kunststoffen ohne Verwendung fossiler Brennstoffe stark zunehmen würden.

Das erwartete Wachstum bedeutet, dass der Netto-Nullpunkt von der maximalen Skalierung einiger Schlüsseltechnologien zur Emissionsminderung wie der CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) abhängt - ohne diese wird die chemische Industrie zu einem großen Klimarisiko.

Bis zum Jahr 2050 werden jährlich bis zu 640 Millionen Tonnen CCS-Kapazität benötigt, wenn sich die Industrie nicht von fossilen Rohstoffen abwendet.

Kreislaufkonzepte können die Gesamtnachfrage nach Chemikalien bis zum Jahr 2050 um bis zu 31 % senken, indem die Industrie Chemikalien wiederverwendet und recycelt oder bestimmte Chemikalien durch emissionsärmere Alternativen ersetzt.

Die Umstellung der Versorgung erfordert eine Abkehr von fossilen Brennstoffen und Rohstoffen sowie eine Ausweitung von CCS zur Abscheidung von Restemissionen aus Produktionsprozessen und End-of-Life-Chemikalien.

Der Ersatz fossiler Rohstoffe wird die Industrie zum weltweit größten Verbraucher von grünem Wasserstoff machen (bis zur Hälfte des Gesamtbedarfs im Jahr 2050) und damit die Verbreitung dieses wichtigen Bausteins der Energiewende vorantreiben.

Dies eröffnet Entwicklungsländern, die über ausreichende und erschwingliche erneuerbare Energiequellen zur Herstellung von kostengünstigem grünem Wasserstoff verfügen, wirtschaftliche Möglichkeiten als Standort für die chemische Primärproduktion.

Die Industrie könnte bis Anfang der 2040er Jahre CO2-negativ und bis 2050 eine CO2-Senke werden, indem sie CO2 aus der Luft und Biomasse zur Herstellung von Kunststoffen verwendet und das CO2 am Ende des Lebenszyklus unterirdisch speichert.

Der Wandel kann 29 Millionen Arbeitsplätze in der vorgelagerten Produktion, in der Kreislaufwirtschaft und in der Abfallwirtschaft schaffen - aber die chemische Industrie muss sich neu positionieren, um hochqualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen, die oft nach ökologischen und sozialen Zielen streben.

Die Nachrüstung bestehender Produktionsanlagen und die Errichtung neuer Infrastrukturen für die chemische Produktion auf der grünen Wiese werden Investitionsausgaben von über 3 Billionen Dollar erfordern.

Der „Planet-Positive Chemicals"-Bericht soll der Branche und den politischen Entscheidungsträgern dabei helfen, sich auf eine gemeinsame Sichtweise bezüglich des künftigen Weges zu einigen und den Übergang zu einem nachhaltigen Betriebsmodell zu beschleunigen. Darin werden zehn Schlüsselmaßnahmen vorgeschlagen, die das System verändern könnten, darunter die Aufstellung einer globalen Charta mit Übergangsgrundsätzen und eine Koalition der Vorreiter, um Märkte für Netto-Null-Chemikalien zu schaffen. Die Autoren des Berichts haben ihre gesamte Modellierung und Analyse öffentlich zugänglich gemacht. Sie werden am 10. Oktober 2022 eine virtuelle Diskussion veranstalten, um zu erkunden, was von der Branche, ihren Kunden, politischen Entscheidungsträgern und der Investitionsgemeinschaft benötigt wird, um den Übergang zu ermöglichen.

Chad Holliday, ehemaliger CEO des globalen Chemieunternehmens DuPont und ehemaliger Chairman von Shell, sagte: „Wir brauchen realistische und sofortige Maßnahmen der Branche zur Erreichung der auf internationaler Ebene vereinbarten Klimaziele. Als ehemaliger CEO eines Chemieunternehmens bin ich fest davon überzeugt, dass eine umweltfreundliche Chemieindustrie möglich ist und dass dies ein entscheidender Moment für die Branche ist, ihre Zukunft neu zu definieren."

Naoko Ishii, Executive Vice President und Direktorin des Center for Global Commons an der Universität Tokio, sagte dazu: „Um den Zusammenbruch der komplexen und voneinander abhängigen Systeme der Erde zu verhindern, von denen die Menschheit, einschließlich unseres wirtschaftlichen Wohlstands, abhängt, müssen wir unsere sozialen und wirtschaftlichen Systeme und unsere Lebensweise umgestalten. Die chemische Industrie spielt eine übergroße Rolle, da ihre Produkte in vielen Branchen eingesetzt werden und im modernen Leben allgegenwärtig sind. Die Chance liegt auf der Hand: Wir müssen das System in die planetarischen Grenzen zurückführen, einschließlich einer Netto-Null-Treibhausgasbilanz, und einen Beitrag zu den globalen Gemeinschaftsgütern leisten. Wir hoffen, dass dieser Bericht die Debatte darüber eröffnen wird, wie sich die chemische Industrie verändern kann, um diese Chance zu nutzen."

Der Wirtschaftsführer und Aktivist Paul Polman, der als CEO von Unilever an der Ausarbeitung der SDGs beteiligt war, sagte: „Eine transformative Führung ist entscheidend für die Erreichung unserer globalen Nachhaltigkeitsziele. Wir brauchen dringend mutige Führungskräfte, die davon profitieren, dass sie die Probleme der Welt lösen, anstatt sie zu schaffen – und dieser Bericht ist ein klarer Aufruf an die chemische Industrie, genau das zu tun. Darin werden konkrete Wege aufgezeigt, wie der Sektor zum Wegbereiter einer nachhaltigen Wirtschaft, einer Klimalösung und eines umweltfreundlichen Systems werden kann. Um jedoch das Wachstum und die Wertschöpfung, die mit diesem zukünftigen Weg verbunden sind, zu erreichen, muss sich die Branche von der Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen der Vergangenheit abkoppeln. Dies ist der Beginn einer dringenden und geschäftskritischen Diskussion für die Branche und ihre Wertschöpfungskette."

Guido Schmidt-Traub, Managing Partner von Systemiq, sagt: „Die chemische Industrie ist die Grundlage jeder modernen Wirtschaft, aber sie muss sich in ihrer gesamten Wertschöpfungskette tiefgreifend verändern, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Wichtig ist, dass diese Veränderungen mit den in diesem Bericht beschriebenen bewährten Technologien durchaus machbar sind. Die Empfehlungen für die Politik, die Industrie und die Investment-Community sind praktisch und umsetzbar. Wir bei Systemiq und unsere Partner sind bereit, die Diskussion darüber zu unterstützen, wie die chemische Industrie zu einer treibenden Kraft für eine Netto-Null-Wirtschaft und eine naturverträgliche Wirtschaft werden kann."

HINWEISE AN DIE REDAKTION

1. https://www.statista.com/statistics/302081/revenue-of-global-chemical-industry/

Der vollständige Bericht ist verfügbar unter https://www.systemiq.earth/planet-positive-chemicals/ oder unter https://cgc.ifi.u-tokyo.ac.jp/en/research-en/chemistry-industry-en/

Sie können sich für die Diskussionsveranstaltung zu Planet Positive Chemicals anmelden unter https://www.eventbrite.co.uk/e/systemiq-center-for-global-commons-planet-positive-chemicals-discussion-tickets-412873484707

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1895566/Report_cover.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Susan Brownlow,

susan.brownlow @ wordsforindustrypr.com,

+44 (0) 7739 456292; Center for Global Commons,

University of Tokyo,

Pressekontakt: info.cgc @ ifi.u-tokyo.ac.jp