Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 13. September 2022. Von ANNA HASELWANTER. "Männer leben in einer anderen Welt".

Innsbruck (OTS) - Manche Dinge muss man beim Namen nennen: Die Erde ist keine Scheibe, der Klimawandel eine Katastrophe – Sexismus ist scheiße. Das ist zugegebenermaßen ein harter Begriff. Was Frauen täglich erfahren, ist aber viel härter.

Eine Studie im Auftrag der Tiroler Landesregierung hat einmal mehr in Zahlen gegossen, was Frauen aus ihrem Alltag nur allzu gut kennen: Sexismus ist nach wie vor ein riesiges strukturelles Problem. Drei Viertel der über 1000 Befragten haben Erfahrungen mit Sexismus gemacht, sei es im privaten Umfeld, dem öffentlichen Raum oder in sozialen Medien. Schwer zu glauben? Dann beobachten Sie doch einmal, was passiert, wenn eine Frau im Sommer an einer Baustelle, an einer männlichen Poltergruppe oder manchmal nur einem einzelnen, gelangweilten Mann an einer Bushaltestelle vorbeigeht. Und das ist nur ein Bruchteil des Problems.

Vom Anstarren über anzügliche Anspielungen bis zur Altersarmutzieht sich ein roter Faden, den es bisher weder politisch noch gesellschaftlich zu kappen gelungen ist. Die Debatte darüber ist häufig scheinheilig und oberflächlich. Nicht selten führen Männer sie, um sich selbst zu bestätigen, dass sie nicht Teil des Problems sind – und um den Frauen noch ein paar gute Tipps mit auf den Weg zu geben. Oder aber Feminismus und der Kampf gegen Sexismus wird als Männerhass dargestellt – was absurd ist. Es reicht ein Blick auf die Zahl der Femizide. Wir haben kein Problem mit Männerhass. Wir haben ein gewaltiges Problem mit Frauenhass.

Die Krux: Wir entwickeln uns gleichzeitig nach vorne – und zurück. Zwar wächst das Bewusstsein für das Problem in der Bevölkerung (endlich!), gleichzeitig verlässt sich die Politik nach wie vor – und in den jüngsten Krisen ganz besonders – darauf, dass Frauen die Mehrarbeit leisten. Während Frauenthemen also von politischen Agenden ver-schwanden, zogen alte Rollenbilder mitsamt ihren haarsträubenden Klischees wieder ein. Und das macht das Thema so komplex. Denn Sexismus lässt sich nicht in eine einzige Definition gießen. Sexismus ist strukturell. Sexismus ist laut und Sexismus ist leise. Sexismus ist fehlende Chancengleichheit. Sexismus ist Belästigung. Sexismus kann töten. Sexismus ist immer einfach scheiße.

Doch Frauen haben keine laute Lobby, die sich dafür einsetzt, dass all das aufhört. Vielmehr funktioniert die Welt, wie wir sie kennen, nur, weil Frauen die unbezahlte Mehrarbeit leisten. Weil Frauen viel zu oft mittragen, was schlicht nicht tragbar ist. Und damit sich das ändert, müssen Männer ihre Bequemlichkeit aufgeben. Das beginnt bei der kritischen Reflexion des eigenen Verhaltens und endet in einer echten (!) Arbeitsaufteilung. Bisher gab es für Männer schlicht zu wenig zu verlieren, um das wirklich zu tun. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Fehlverhalten laut und deutlich anzusprechen – und Druck zu machen, der bis in die Politik reicht.



