Learning Hospital - Das lernende Krankenhaus im Krankenhaus

Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann mehr Raum zum fachlichen Reflektieren mit KollegInnen Prim. PD Dr. med. univ. Jörg Jahnel

Wien (OTS) - Die meisten ÄrztInnen sind durch Nachtdienste, Überstunden und ÄrztInnen Mangel sehr gefordert. Die Qualität in der Betreuung der PatientInnen ist dabei immer im Fokus. " Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann mehr Raum zum fachlichen Reflektieren mit KollegInnen ", so Prim. PD Dr. med. Jörg Jahnel, MBA, vom Klinikum Klagenfurt, der mit seinen Ärzte-KollegInnen die Plattform Learning Hospital maßgeblich mitentwickelt hat.

Alltag im Krankenhaus

Der Alltag im Krankenhaus lässt ÄrztInnen kaum die Möglichkeit, gemeinsam das täglich Erlebte zu besprechen und dieses dadurch für sich selbst und die PatientInnen besser zu verarbeiten oder nachhaltig zu verbessern.

IDEAS.CLINIC entwickelt Plattform mit FachärztInnen

Der Wiener Unternehmer und Eigentümer der Agentur IDEAS.CLINIC, Peter Spieß, griff diesen Bedarf auf und entwickelte mit Prim. Jahnel, ÄrztInnen aus unterschiedlichen Fachgebieten, dem privaten und öffentlichen Sektor und der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der medizinischen Fort- und Weiterbildung von Ärzten (Apromed Train) "Learning Hospital", eine maßgeschneiderte, offene und kostenlose, high end Kommunikations- und Fortbildungsplattform für FachärztInnen.

Wissenstransfer im Vordergrund

Bei Learning Hospital wird Krankenhaus interner sowie täglicher Austausch unter allen ÄrztInnen lokal, regional und global möglich. Der Wissenstransfer steht in dieser Fortbildungsplattform, welche von jeder ÄrztIn persönlich bespielt werden kann, im Vordergrund. Mit Univ. Prof. Dr. med. Reinhard Graf, hat Learning Hospital bereits einen renommierten österreichischen Mediziner an Board. Er hat mit seinem Team den Ultraschall der Säuglingshüfte erfunden und diese Methode weltweit etabliert. Graf veröffentlicht in den kommenden Tagen eine e-Learning-Fortbildung zum Ultraschall der Säuglingshüfte nach Graf.

Veranstaltungen organisieren

Zusätzlich zu Kommunikation und Fortbildung können mithilfe von Learning Hospital interne sowie offene Veranstaltungen digital organisiert und an die gewünschte Zielgruppe kommuniziert werden; wie beispielsweise die "Mittwochsakademie - Raum für Kinder" am Landesklinikum Klagenfurt.

Die Wiener Agentur IDEAS CLINIC geht mit Learning Hospital dieser Tage online und ist unter www.learninghospital.com sowie international im Google App Store und im Apple Store für alle ÄrztInnen verfügbar.

