SPÖ-Schroll: Gewessler präsentiert Energiespartipps für die Bevölkerung statt ein Energieeffizienzgesetz vorzulegen!

Ministerin soll ihre Arbeit erledigen und nicht von eigenen Versäumnissen ablenken

Wien (OTS/SK) - Als „ziemlich fadenscheinig“ beurteilt der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll die heute vorgestellten Pläne von Ministerin Gewessler, um Energiesparen in Österreich zu forcieren: „Es wäre ja in Ordnung, wenn die Ministerin an die Bevölkerung appelliert, Energie zu sparen und Tipps dafür präsentiert, wenn sie selber ihre Hausaufgaben diesbezüglich gemacht hätte. Das hat sie aber nicht! Denn seit über 600 Tagen ist das Energieeffizienz-Gesetz ersatzlos ausgelaufen. Dieses Gesetz wäre das zentrale Werkzeug, um anhand strukturierter Pläne den Energieverbrauch in Österreich zu senken und die Versorgungssicherheit in der aktuellen Krise zu unterstützen. Es ist nicht einsehbar, dass die Ministerin selber wichtige Gesetze zur Senkung des Energieverbrauchs liegen lässt und stattdessen jeden einzelnen Österreicher zum Energiesparen aufruft“, kritisiert Schroll. ****

Fraglich sei auch, was die Kampagne des Ministeriums tatsächlich bringen soll und ob die Kosten dafür gerechtfertigt sind. „Die Menschen leiden enorm unter der aktuellen Rekord-Teuerung, viele müssen schon längst bei Energie und Sprit sparen, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Das geht mittlerweile bis tief in die Mittelschicht hinein. Sparaufrufe a la ‚Dusche statt Vollbad‘ und ‚Deckel auf den Topf‘ sind insofern gewissermaßen dreist. Ministerin Gewessler soll besser zuerst ihre Arbeit erledigen und nicht durch teure Kampagnen von ihren Versäumnissen in der Energie- und Umweltpolitik ablenken“, so Schroll abschließend. (Schluss) sr/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at