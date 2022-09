Sky Originals „Die Ibiza Affäre“ und „Das Ibiza-Video“ räumen bei Branchen-ROMYs ab

"Beste Serie" für "Die Ibiza Affäre" und "Beste Doku" für "Das Ibiza Video: Ein journalistischer Krimi"

Wien (OTS) - Gleich zwei Sky Originals wurden, in insgesamt drei Kategorien, mit dem Branchen-ROMY Award ausgezeichnet. Der Polit-Krimi „Die Ibiza Affäre“ gewann die Kategorie „Beste Serie TV/Stream“ und Nils Landmark und Jan Ruschke erhalten den Award für „Bester Schnitt TV/Stream“. Die Sky Dokumentation „Das Ibiza Video: Ein journalistischer Krimi“, die über die Geschichte hinter dem Ibiza Video berichtet, überzeugte die Jury in der Kategorie „Beste Doku TV/Stream“. Die Branchen-ROMY Verleihung findet am 16. September im Wiener Gartenbaukino statt.

Quirin Berg, Produzent und Geschäftsführer W&B Television: „‚Die Ibiza Affäre‘ liefert eine so grandiose wie alarmierende Geschichte und zeigt eindrucksvoll, wie wichtig investigativer Qualitätsjournalismus für unsere Demokratie ist. Gemeinsam mit Sky und der Epo Film konnten wir all die komplexen Fragen dieses Projekts lösen und eine wirklich außergewöhnliche Miniserie realisieren. Dafür nun mit der ROMY als beste Serie ausgezeichnet zu werden, freut uns sehr. Unser Dank gilt dem gesamten Team, den Journalisten Frederik Obermaier & Bastian Obermayer, unseren Autoren Stefan Holtz & Florian Iwersen und unserem Regisseur Christopher Schier!“

Jakob Pochlatko, Geschäftsführer epo-film: „Bei der neuerlichen Zusammenarbeit zwischen Sky, Wiedemann & Berg und epo-film sind wir mit der Verfilmung dieser politisch brisanten Materie ein Wagnis eingegangen. Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist die Brücke zwischen Unterhaltung und politischer Verantwortung im Erzählen zu schlagen. Dafür die Romy für die beste Serie zu erhalten ist eine besondere Anerkennung, die uns sehr stolz macht.“

Elke Walthelm, Executive Vice President Content Sky DACH: „Unsere Eigenproduktionen sind für uns die entscheidende Säule zum besten Content-Angebot. Mit der „Ibiza Affäre“ und der begleitenden Doku haben wir uns auf inhaltliches Neuland begeben und es erforderte großen Mut aller Beteiligten, dieses herausfordernde Projekt umzusetzen. Dass dieser Coup nun in Österreich mit ROMYs gekrönt wird, erfüllt mich mit großem Stolz auf mein Team und unsere großartigen Produktionspartner.“

Neal O’Rourke, Sky Österreich Geschäftsführer: „Lokale Eigenproduktionen zählen zu den beliebtesten Inhalten unserer Zuseher:innen. Wir freuen uns daher irrsinnig, dass die Sky Originals mit Österreich-Bezug mit gleich drei ROMYs geadelt wurden. Ich bin überzeugt davon, dass künftig noch mehr großartiger Content hierzulande produziert wird.“

Sieger-Paar: Ibiza-Serie und Ibiza-Doku

Die Serie „Die Ibiza Affäre“ ist eine Produktion von W&B Television in Koproduktion mit epo-film. Die Dramaserie, erzählt die Geschichte vom Skandal-Video, das 2019 den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall und Österreichs Polit-Landschaft zum Beben brachte. Mit dem politischen Skandal beschäftigt sich auch die begleitende Dokumentation „Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi“ von Regisseur Jörg Falbe. Der Film rekapituliert die Geschehnisse rund um die Veröffentlichung des brisanten Materials durch die „Süddeutsche Zeitung“ und „Der Spiegel“. Anhand von Interviews mit einigen Beteiligten, sowie mit Journalist:innen und Kenner:innen, wird darin die österreichische Politszene beleuchtet.

Alle Sky Originals stehen auf Sky X und über Sky Q zum Abruf zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Mayr

Head of Corporate Communications

Sky Österreich

judith.mayr @ sky.at