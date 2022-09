NEOS: ÖVP muss Gelder aus dem NPO-Fonds sofort zurückzahlen

Hoyos: „Es ist ein Armutszeugnis, dass die Volkspartei nicht mehr von sich aus zwischen richtig und falsch unterscheiden kann.“

Wien (OTS) - „Die ÖVP muss endlich einsehen, dass sie nicht über dem Gesetz steht und für sie die gleichen Regeln gelten wie für alle anderen. Die Republik ist kein Selbstbedienungsladen, auch wenn die österreichische Volkspartei das seit Jahrzehnten so handhabt und ohne Genierer in jeden Steuertopf greift. Die Beweise dafür haben wir jetzt schwarz auf weiß. Wenn die ÖVP noch einen letzten Funken Anstand besitzt, zahlt sie alle zu Unrecht bezogenen Förderungen sofort zurück“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos, nachdem sich bestätigt hatte, dass Dutzende Teilvereine der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend rund 800.000 Euro an Corona-Hilfen zurückzahlen müssen, weil sie von Förderungen aus dem NPO-Fonds ausgeschlossen waren.

Es sei in Wahrheit ein „Armutszeugnis“, dass die ÖVP nach Jahrzehnten an der Macht nicht mehr von sich aus zwischen richtig und falsch unterscheiden kann, so Hoyos. „Die Volkspartei täte gut daran, wieder für die Menschen in Österreich zu arbeiten und nicht ausschließlich für sich selbst. Das schamlose Bedienen am Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach dem Motto ,Wird uns schon niemand erwischen und falls doch, ist es auch egal’ muss endlich ein Ende haben.“

