Grüne Wien werden im Finanzausschuss Notkompetenz-Entscheidungen des Bürgermeisters nicht mittragen

Wien (OTS) - Die Grünen Wien werden heute Nachmittag im Wiener Finanzausschuss der Freigabe jener 1,4 Milliarden Euro, die der Bürgermeister ohne Gremien-Einbindung Kraft einer Notverordnung der Wien Energie zugeschossen hat, nicht zustimmen. „Nach wie vor fehlen relevante Unterlagen. Nach wie vor sind die wichtigsten Fragen unbeantwortet und man kann die intransparente Vorgehensweise des Bürgermeisters nicht einfach im Nachhinein absegnen lassen“, so Parteivorsitzender Peter Kraus. „Die Wien Energie wurde gerettet und das ist natürlich wichtig und richtig so. Es muss im heutigen Ausschuss um Transparenz gehen. Das völlig undurchsichtige Vorgehen des Bürgermeisters braucht Aufklärung“, so Kraus.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at