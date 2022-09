20. Bezirk: Film „Riders Of Justice“ am Wallensteinplatz

Auskünfte zur Freiluft-Aufführung am 15.9.: info@volxkino.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ organisiert in Kooperation mit der „Gebietsbetreuung Stadterneuerung“ den Film-Abend am Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr, im 20. Bezirk auf dem Wallensteinplatz. Unter freiem Himmel gezeigt wird die dänische Produktion „Riders Of Justice“ (DK 2020, 120 Minuten, Regie: Anders Thomas Jensen, Deutscher Titel: „Helden der Wahrscheinlichkeit“). Das Kino-Team vom „VOLXkino“ führt die Original-Fassung mit deutschen Untertiteln vor. Kurz zur Handlung der Komödie: Die S-Bahn entgleist und eine Frau kommt ums Leben. Ein Mathematiker und seine Freunde stellen deswegen Recherchen an, glauben an die Schuld von Rockern und der Witwer hat Rache im Sinn. Damit verbundene Turbulenzen geben Grund zum Schmunzeln. Der Zutritt zur „VOLXkino“-Vorstellung ist gratis. Auskünfte: Telefon 0676/35 122 42, E-Mail info@volxkino.at.

Die Zuschauer*innen sollen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Über die aktuelle Vorführung und über andere Kultur-Projekte im 20. Bezirk berichtet die Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“ unter der Telefonnummer 0664/19 44 208. Info per E-Mail maly.christine@aon.at.

