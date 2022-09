Lotto: „Hole-in-one“ - Solo-Sechser mit 1 Million Euro in Wien

Zwei Joker zu je 445.800 Euro in NÖ und im Burgenland

Wien (OTS) - Beim Golfspielen würde man sagen, es war ein Hole-in-one, was einem Wiener bzw. einer Wienerin da am Sonntag-Abend bei Lotto „6 aus 45“ geglückt ist: Nämlich ein Volltreffer mit nur einem Schlag, sprich einem Tipp. Nur ein einziger Tipp war auf dem Normalschein angekreuzt, und dieser Tipp wurde für zehn Ziehungen ins Rennen geschickt. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn der Solo-Sechser stellte sich gleich in der ersten Runde ein und brachte einen Gewinn von exakt 1 Million Euro. So bleiben halt noch neun weitere Versuche, mit diesem Tipp noch das eine oder andere Mal zu gewinnen.

Zwei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 49.000 Euro. Ein Gewinn wurde in Kärnten mit einem Normalschein erzielt, der andere in Oberösterreich mit einem Quicktipp.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, und da die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt wurde, erhalten hier 42 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 6.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker ging es am Sonntag um einen Dreifachjackpot, und der wurde zweimal geknackt. In Niederösterreich und im Burgenland wurden jene Wettscheine aufgegeben, die neben der richtigen Joker Zahl auch noch das Kreuzerl beim „Ja“ trugen und damit zum jeweils rund 445.800 Euro schweren „Wertpapier“ wurden.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11. September 2022

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 49.002,50 123 Fünfer zu je EUR 869,20 206 Vierer+ZZ zu je EUR 155,70 5.444 Vierer zu je EUR 32,70 5.339 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 77.540 Dreier zu je EUR 4,10 168.502 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 9 12 14 23 27 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11. September 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 42 Fünfer zu je EUR 6.905,40 2.452 Vierer zu je EUR 20,00 40.157 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 9 17 20 40 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11. September 2022

2 Joker zu je EUR 445.790,00 11 mal EUR 8.800,00 101 mal EUR 880,00 1.105 mal EUR 88,00 10.660 mal EUR 8,00 108.530 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 4 4 6 3 4

