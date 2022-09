Toto: Premiere - Siebenfachjackpots bei Dreizehner und Zwölfer

Es geht um 45.000 Euro bzw. um 24.000 Euro

Wien (OTS) - Jetzt gibt es Toto in Österreich seit 1949, und in der derzeitigen Form mit dem Dreizehner auch schon wieder neun Jahre. Und dennoch ist immer wieder Platz für etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes: Wie zum Beispiel den aktuellen „doppelten Siebenfachjackpot“. In der Runde 36B ist am Wochenende also zum siebenten Mal in Folge sowohl ein Dreizehner als auch ein Zwölfer ausgeblieben, und damit geht es in der nächsten Runde um rund 45.000 Euro beim Dreizehner, und im Zwölfer Topf werden rund 24.000 Euro liegen.

In der Torwette heißt es zum 27. Mal in Folge Jackpot im ersten Rang, und diesmal gab es auch im zweiten Rang keinen Gewinn, sodass es hier um einen einfachen Jackpot geht.

Annahmeschluss für die Runde 37A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 36B

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 37.778,64 – 45.000 Euro warten 7fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 20.400,47 6 Elfer zu je EUR 168,50 58 Zehner zu je EUR 34,80 41 5er Bonus zu je EUR 20,50

Der richtige Tipp: X 2 2 2 X / 1 X 2 1 1 2 X E1 E1 E1 E1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 28.517,52 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 429,60 Torwette 3. Rang: 5 zu je EUR 107,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 161.040,64

Torwette-Resultate: 1:1 0:2 1:+ 0:+ 0:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at