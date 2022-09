FPÖ – Guggenbichler: Gewessler will mit Heizschwammerl-Verbot der Gastronomie den Todesstoß versetzen

Auch ÖVP ist wieder umgefallen und verrät die Unternehmer

Wien (OTS) - Der Wirtschaftssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler, übt heftige Kritik am Vorhaben der grünen Ministerin Gewessler, den Gastronomiebetrieben die Verwendung von „Heizschwammerln“ zu verbieten. „Nach den Endlos-Coronalockdowns wollen die Grünen den Lokalbesitzern jetzt endgültig den Todesstoß versetzen. Dieser grünen Verbotspolitik muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Es ist aber bezeichnend, dass gerade die ÖVP nach dem Abgang von Generalsekretärin Sachslehner auch in diesem Fall auf den Kurs des grünen Koalitionspartners eingeschwenkt ist und die Unternehmerinnen und Unternehmer einmal verrät“, so Guggenbichler.

Für die FPÖ kommt das Heizschwammerl-Verbot keinesfalls in Frage. „Jeder Wirt soll frei entscheiden können, ob er seinen Schanigarten beheizt oder nicht. Es braucht keine grüne Öko-Gouvernante, die den Gastronomen ständig Vorschreibungen macht, was sie zu tun haben“, bekräftigt Guggenbichler.



