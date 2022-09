Himmelbauer: Bundesregierung sorgt für mehr Tempo bei Breitbandausbau

Investitionen von 300 Millionen Euro für mehr Chancengleichheit und starken Standort vorgezogen - Finanzminister Brunner und Staatsekretär Tursky starten weiteren Digitalisierungsschub

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Bundesregierung setzt die richtigen Schritte und sorgt für mehr Tempo beim Breitbandausbau. Finanzminister Magnus Brunner und Digitalisierungsstaatsekretär Florian Tursky gehen damit den richtigen Weg für mehr Chancengleichheit und einen starken Wirtschaftsstandort“, betont Eva-Maria Himmelbauer, ÖVP-Sprecherin für Telekommunikation und Netzpolitik. Die Digitalisierung sei ein „tragender Pfeiler“ für die erfolgreiche Weiterentwicklung eines jeden Landes „und damit auch für eine erfolgreiche Zukunft“. Diesem Umstand werde mit vorgezogenen 300 Millionen Euro aus der zweiten Breitbandmilliarde „voll Rechnung getragen“, so Himmelbauer. Konkret werden aus diesem Budget im heurigen Jahr 2022 nun insgesamt 900 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert. Die dabei vorgezogenen 300 Millionen Euro werden jetzt zur Breitbandversorgung in mehr als 570 Gemeinden beitragen.



Himmelbauer weiter: „Wir haben nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie einen immer stärker werdenden Trend hin zu modernen und digitalen Kommunikationsformaten erlebt, von Videotelefonie über die Techniknutzung im Homeoffice. Doch dazu braucht es vor allem eine schnelle und auch stabile Verbindung mit dem Internet.“ Dafür habe die Regierung die erste und nun die zweite Breitbandmilliarde auf den Weg gebracht. Die erste Breitbandmilliarde habe Investitionen mit einem Volumen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgelöst und der Breitbandausbau sei dabei in 1.300 Gemeinden österreichweit angekommen. Mit der 1,4 Milliarden Euro umfassenden zweiten Breitbandmilliarde werden Folgeinvestitionen von zumindest zwei Milliarden Euro erwartet.



„Es ist unser Ziel, die digitale Infrastruktur in unserem Land in allen Regionen zu stärken und auszubauen. Dafür arbeitet die Bundesregierung und wir im Parlament mit dem Ziel, feste wie mobile Gigabitanschlüsse bis 2030 flächendeckend verfügbar zu machen“, schließt die ÖVP-Mandatarin.

