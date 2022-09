Tier-Gemälde von Margit König im Amtshaus Hietzing

Ausstellung von 14.9. bis 30.9., Info: post@bv13.wien.gv.at

Wien (OTS/RK) - „Ich male das Leben“, sagt die Malerin Margit König über ihr künstlerisches Wirken. Seit über 30 Jahren sucht die Künstlerin regelmäßig den „Tiergarten Schönbrunn“ auf und hält das dort lebende Getier in liebevoll gestalteten Arbeiten fest. In einer Bilder-Ausstellung mit dem Titel „Margit König. tierisch-menschlich“ präsentiert die Kreative nunmehr einen Querschnitt durch ihr Schaffen. Die Schau im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3, Stiege 1, 2. Stock) wird am Mittwoch, 14. September, um 19.00 Uhr, durch Bezirksvorsteherin Silke Kobald eröffnet. Bis Freitag, 30. September, sind Werke in Mischtechnik, Aquarelle und Zeichnungen zu sehen. Offen ist die beeindruckende Ausstellung jeweils Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 15.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Auskunft: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing). Information per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

An der allgemein zugänglichen Eröffnungsveranstaltung nimmt der Direktor des „Tiergarten Schönbrunn“, Stephan Hering-Hagenbeck, teil. Ein Repräsentant des „Dokumentationszentrums für Moderne Kunst NÖ“ spricht einführende Worte zu Königs ausdrucksstarken Bildern. Die Besichtigung der Gemälde ist Kunstliebhaber*innen und Tierfreund*innen gleichermaßen zu empfehlen. Besucher*innen der Schau werden um Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen ersucht. Wissenswertes zur Malerin Margit König ist im Internet nachlesbar: www.margitkoenig.com.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse