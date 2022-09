„Report“ über Brüsseler Stromgipfel: Sind die vorgestellten Maßnahmen genug?

Am 13. September um 21.05 Uhr in ORF 2, zu Gast im Studio ist Finanzminister Magnus Brunner

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 13. September 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Strom-Spitze

Die Erwartungen an den Brüsseler Stromgipfel waren groß. Eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen, eine Preisobergrenze für russisches Gas, Garantien und Liquiditätshilfen für Energieunternehmen. Die Hoffnungen ruhen jetzt – wieder einmal – auf der EU. Wichtige Signale werden erwartet, auch wenn direkt am Gipfel keine Entscheidungen gefällt wurden. Sind die vorgestellten Maßnahmen genug? Braucht es auf nationaler Ebene mehr und wer soll das alles bezahlen? Stefan Daubrawa und Laura Franz analysieren.

Zu Gast im Studio ist Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP.

Kickls riskanter Kurs

Herbert Kickl polarisiert – nicht nur in der Bevölkerung, auch in der eigenen Partei. Er hat leidenschaftliche Fans, aber auch Gegner, die darauf warten, alte Rechnungen zu begleichen. Der kommende Samstag wird ein entscheidender Tag für den FPÖ-Chef. Da geht es am Parteitag um seine Wiederwahl und um die Frage, ob er nach der Affäre Jenewein noch über ausreichend Unterstützung in den eigenen Reihen verfügt. Hinter allem steht die alte blaue Gratwanderung: Radikalopposition oder Regierungsfähigkeit? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Vormarsch der Rechten in Italien

Am 25. September wird in Italien das Parlament gewählt und alle Umfragen deuten auf einen Sieg des Rechtsbündnisses. Getrieben wird das Umfragehoch vor allem von einer: Giorgia Meloni kommt mit ihrer Partei Fratelli d'Italia in Umfragen auf 25 Prozent und wäre damit die stärkste Einzelpartei des Landes. Hervorgegangen ist die Partei, die Meloni erst vor zehn Jahren gegründet hat, aus den Postfaschisten. Sie selbst verneint, mit Faschismus irgendetwas zu tun zu haben, aber ist hundert Jahre nach dem Marsch auf Rom der Faschismus wieder salonfähig geworden? Wie viel Faschismus steckt in den Brüdern Italiens? Ein Bericht von Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik.

Wie digital ist Österreich?

Vom Breitbandausbau bis hin zum regulierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz: In der Digitalisierungspolitik, die alle Bereiche des Lebens umfasst, gibt es auch hierzulande noch viel Aufholbedarf. Österreich hat mit dem Tiroler Florian Tursky seit Mai einen eigenen Staatssekretär, der die Digitalisierungsvorhaben aller Ministerien koordinieren soll. Die Politik tut sich manchmal schwer, digitale Vorhaben von den Benutzenden aus zu denken, wie man etwa am misslungenen Beispiel des „Kaufhaus Österreich“ sehen konnte. Wo steht Österreich in der digitalen Transformation? Woher rührt die große Datenskepsis im Land? Und wie kann man vielen ihre Angst vor dem digitalen Wandel der Welt nehmen? Eine Recherche von Julia Ortner.

