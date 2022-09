Reichenfels spricht sich klar für die Windkraft aus

Die Bevölkerung will die Windkraft nutzen, die Politik sollte dieser Forderung folgen

Reichenfels (OTS) - Mit überwältigender Mehrheit von 68,9 Prozent hat sich die Bevölkerung bei der Abstimmung für den Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet Reichenfels ausgesprochen. „Die Bevölkerung in Kärnten zeigt einmal mehr, dass sie die Nutzung der Windenergie im eigenen Bundesland deutlich befürwortet“, bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, und fordert: „Nun ist die Landespolitik am Zug, die Rahmenbedingungen für den Windkraftausbau in Kärnten positiv zu gestalten.“

Gestern wurde in der Gemeinde Reichenfels über den Windpark Peterer Alpe abgestimmt. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 68,9 Prozent hat sich die Bevölkerung für den Bau des Windparks ausgesprochen. Die Betreiber ImWind und Kelag planen seit rund 2 ½ Jahren den Windpark Peterer Alpe. Im Juni 2020 hat der Reichenfelser Gemeinderat einen einstimmigen Grundsatz-beschluss für die Nutzung der Windkraft in Reichenfels verabschiedet. Dieser wurde gestern mit dem klaren Votum der Bevölkerung bestätigt. Die 8 Windräder des Windparks Peterer Alpe befinden sich gerade im öffentlichen Bewilligungsverfahren und werden nach Errichtung grünen Strom für 19.000 Haushalte erzeugen. „Das Abstimmungsergebnis zeigt einmal mehr wie deutlich die Kärntner Bevölkerung hinter dem Windkraftausbau in ihrem Bundesland steht“, freut sich Moidl.

Kärntner Bevölkerung will Windkraft

Die klare Zustimmung in der Gemeinde Reichenfels passt auch sehr gut zu den Umfragen, die in letzter Zeit in Kärnten zum Thema Windenergie durchgeführt wurden. Diese zeigten eine Zustimmung zur Windenergienutzung von 68 bis 77 Prozent. „Dies ist ein Signal für die Landespolitik endlich geeignete Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Windkraft in Kärnten zu gestalten“, fordert Moidl und ergänzt abschließend: „Die Sichtbarkeitsverordnung soll durch eine zeitgemäße Zonierung ersetzt und so der Windkraftausbau positiv gestaltet werden. In Zeiten der Klima- und der Energiekrise ist die Windkraft die Lebensversicherung für die Kärntner Bevölkerung.“

Mehr Hintergrundinformationen gibt es auf: https://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1049116.

